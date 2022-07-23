В Кирибати за это могут даже утопить. 12 секретов от путешественника, который объехал весь мир

У африканского малютки убили маму. Михаил узнал его историю в фонде защиты носорогов в ЮАР Поделиться Поделиться





За что на вас может обрушиться лавина стрел? Какой на вкус крокодил? Почему в Туркменистане запретили кондиционеры, а в Северной Корее у вас заберут паспорт?

«Фонтанка» всё узнала у бывалого путешественника! Рекордсмен Книги Гиннесса, петербуржец Михаил Зарубин объехал все 193 страны мира, признанные ООН, провел в поездках больше 10 лет, в воздухе — почти 20 недель, больше 45 раз облетел вокруг Земли и покатался на самолетах 40 видов. Из-за пандемии он застрял в Австралии, но скоро рванет дальше, ведь на карте еще остались белые пятна: вместе с непризнанными странами в мире — 252 государства и территории.

Эта девушка с острова Тиви призналась, что любит Россию и Петербург Фото: Михаил Зарубин Поделиться Поделиться





Как объехать несколько стран за один раз?

О том, что буду ставить рекорды и объеду все страны мира, я никогда не думал. Мне всегда очень хотелось путешествовать, но не было возможностей — семья была, мягко говоря, скромная. Потом я сам стал их себе создавать. Сначала Хельсинки, лоукост-перелеты только появились — 20 евро на выходные. Постепенно всё дальше и дальше.

Я родился в Тюмени, но в довольно молодом возрасте переехал в Петербург. Приехал мелким с билетом в один конец. У меня была сумка такая, через плечо. До этого нигде особо не был.



Поехал и не смог остановиться. Сначала мне было просто любопытно — что там происходит? Как там вообще? После первой поездки я влюбился в это ощущение, что там вроде всё так же, как и в твоем городе: люди, еда, кафе, рестораны, достопримечательности. И в то же время как-то всё по-другому. Сначала ездил по Европе, потом была первая Азия, потом следом сразу — Южная Америка. Я почти полностью ее объездил. Билет туда дорого стоит, но внутри страны очень дешевые.

Года за три до финиша я сел со своим списком — мне оставалось еще порядка 50–70 государств, они были самые сложные. Вот по нему я уже поехал целенаправленно. Последними из списка стали Южный Судан, ЦАР и Экваториальная Гвинея.

На острове Фергюссон в кипящих сероводородных источниках приспособились готовить еду Фото: Михаил Зарубин Поделиться Поделиться





Стоит ли бронировать билет заранее?

Обычно одно путешествие занимает от двух до восьми недель подряд. Затем возвращаюсь домой на это же самое время — и уезжаю снова. В последние годы страны я компоновал вместе, продумывал логистику, потому что невозможно все объехать по одной. Есть страны, куда я возвращался по много-много раз: Испания, Таиланд, Финляндия, США, Аргентина. Где-то был ограниченное время — сказывалась логистика, опасность, потому что в тех странах в то время шла война. Но я всегда старался брать по максимуму, чтобы посмотреть как можно больше.



Я абсолютно неприхотливый, поэтому всегда подбираю самый дешевый вариант путешествия. Однако есть места, куда просто не добраться: там нет скидок, нет распродаж. Бывает, что планировать путешествие приходится больше чем за год. Особенно по воде — в некоторые места можно добраться только на небольших кораблях экспедиционного формата. Я пересекал Атлантику от Аргентины до Южной Африки. Вот эти три с половиной недели в море я бронировал за 2,5 года до путешествия. Можно раньше забронировать, просто это дороже будет стоить.

В крохотном государстве Палау стоят гигантские монолиты, и никто не знает, как они там появились Фото: Михаил Зарубин Поделиться Поделиться





Стоит ли экономить на впечатлениях?

В страны, куда никто не летает (это, например, Западная и Центральная Африка), билеты очень дорогие. Там бывает два рейса в неделю, летает одна авиакомпания, никакой конкуренции — они ставят любые цены. Нужно быть готовым к тому, что некоторые твои путешествия будут стоить больших денег.

Чаще всего лучшие вещи в мире бесплатны: закаты, восходы, красоты, общение с людьми. А вот до водопада добраться или до племени особого — это нужно, возможно, за один день заплатить тысячу долларов.



Но цели экономить у меня нет: с самого начала своей карьеры всегда работаю только удаленно, занимаюсь рекламой в интернете. И путешествую, не прерывая процесса.

И когда у меня есть интернет, ноутбук и телефон, я могу работать даже из самых дальних уголков мира. За всю историю своих путешествий я не нашел интернет всего в двух местах. Интернета не было в Северной Корее, ну никакого! В теории его можно было купить. За 250 евро они продают сим-карту, и еще за 250 — 50 мегабайт (не гигабайт!) интернета к ней. Но почти все сайты там заблокированы, мессенджеры не работают, поэтому я даже его не покупал — отдохнул, осмотрел страну. И еще не нашел интернета, когда жил в палатках в Национальном парке на границе Кении и Танзании — там в августе проходит Великая Миграция антилоп гну. Она много хищников привлекает, очень интересно смотреть. Там мы ночевали в палатках, и вот там я не мог поймать даже спутниковый сигнал.

Тристан-да-Кунья — самый отдаленный остров Фото: Михаил Зарубин Поделиться Поделиться





Как пробраться туда, куда не приехать «дикарем»?

Поехать в Северную Корею самому не выйдет — нужно через российское или китайское агентство забронировать тур. Где именно бронировать — неважно, потому что на месте тебя будет обслуживать одна и та же государственная туристическая компания. К тебе приставят трех гидов: первый будет решать вопросы с бумагами, второй — рассказывать что-то, а третий, говорят, сотрудник специальных служб, но ты никогда не узнаешь, правда это или нет.

У тебя забирают паспорт на время пребывания, ради твоей же безопасности. И ты следуешь правилам, их немного. Давали снимать абсолютно везде, водили с утра до ночи, кормили вкусно. Показали ли реальную жизнь? Нет. Можно ли было увидеть ее самому из окна? Почти да. Очень сложно жить там. Это очень закрытая страна, ничего нельзя, ограничений очень много, вплоть до выбора прически! Был стандарт — для мужчин четыре вида, для женщин — восемь, сейчас разрешают чуть побольше. Ты должен тыкнуть в цифру. Категорически запрещено стричься под лидера Северной Кореи и даже носить одежду, какую он носит. Вот сейчас он стал носить черный кожаный плащ, и у всех в стране, кем бы они ни были, такие плащи забрали и запретили носить. Абсолютная несвобода: нельзя выехать за рубеж, запрещена религия, просмотры любого зарубежного кино.

Фото на память в Папуа — Новой Гвинее Фото: Михаил Зарубин Поделиться Поделиться





Как общаться с людьми, язык которых ты не знаешь?

Я свободно владею английским, теперь — испанским. Если захочешь, всегда поговоришь с людьми, даже если не знаешь их языка. Это не так сложно — улыбка, жесты. Что касается Папуа — Новой Гвинеи, за пределы столицы никуда особо не попадешь — страна абсолютно недоступна. И чтобы добраться до каких-то племен, нужна хотя бы минимальная организация. А значит, кто-то будет с тобой. Во-первых, это гарантия, что тебе не надают по башке, а во-вторых, это гарантия коммуникации. Ну и не надо забывать, что страна долгое время находилась под Великобританией: за пределами племен говорят на broken english — исковерканном английском, но при желании понимаемом. Специально историю ты никогда не добудешь. Просто слушаешь, что говорят, смотришь на это всё.



В Папуа — Новой Гвинее у меня был экспедиционный корабль, он шел с запада страны, с границы с Индонезией, на юго-восток, вдоль Соломоновых островов. Мы добирались до таких мест, куда сам не доберешься, при всем желании. Островки, где даже не видели европейцев. На последнем острове, где я был, там нет связи никакой вообще, голая нецивилизация — кусочек суши в Тихом океане. За два месяца до нашего приезда с ними связались по какой-то штуке типа телеграфа. Но то ли не дошла связь, то ли что — они были в полном шоке, когда мы приехали. Там 10 лет не было ни одного европейца! Нам сказали — дайте нам час, мы приберем на острове, и вы тогда сможете выйти. Когда нас через полтора часа впустили и мы делали селфи с детьми, они смотрели на нас, как на инопланетян. Подходили, с опаской тыкали в тебя пальцем и то ли смеялись, то ли пугались. На обратном пути я всё думал — что же мне не давало покоя? А потом понял — они европейца вообще впервые в жизни увидели!

Миша застрял в Австралии. Диким кенгуру здесь просто рай — по закону страны людям запрещено их обижать Фото: Михаил Зарубин Поделиться Поделиться





Как относятся к русским за границей?



У меня никогда не было проблем с моей национальностью. Когда спрашивают, всегда говорю, откуда я, потому что искренне убежден, что о человеке всегда судят по его поступкам, а не по тому, что написано в его паспорте. Когда пошло всё в новостях об Украине, кто знает, наоборот, меня поддерживали, знали, что я переживаю, предлагали помощь. Ни разу не слышал никакого упрека в свой адрес.

В КНДР нет религии, кроме Чучхе — идеологии труда и почитания Лидеров. На фото — в городе Пхеньян Фото: Михаил Зарубин Поделиться Поделиться





В какой стране страшнее всего?

Я благодарен моей маме за купленные атласы, книги про Тарзана, романы Жюля Верна и любовь, привитую к географии. Ей сначала было непонятно мое увлечение, потом привыкла. Когда начались страны, которые очень небезопасно посещать, она говорила: «Миша, зачем тебе туда ехать, может, не нужно?» Но нужно было доделывать список, и я ее успокаивал — рассказывал, как подготовился, что буду делать. Но всё же про пару-тройку я ей рассказал уже постфактум: Афганистан, Ливию. Я уверен, что иначе она беспокоилась бы гораздо сильнее. Зачем мне это надо, она не спрашивает — она знает, что я живу этим.



В Ливии бомбили аэропорт. Я попал на интервью со спецслужбами по прибытии и даже при отлете. До, во время и после я не мог спать и реально боялся, чего в принципе у меня не бывает. И я понимал, что ничего сделать не могу. Я просто лежал на кровати в Триполи, где на окраинах разрывались в этот момент бомбы, и боялся. Считал часы до утра, до выезда, до рейса, до посадки в самолёт, до вылета из обстреливаемого периметра. Какие племена самые опасные?

Самые «знаменитые» туземцы живут на Андаманских островах. Индия тщательно охраняет их покой, не имея контакта ни на каком уровне. Любые попытки людей проникнуть к ним вызывают ожесточенное сопротивление и мгновенную казнь стрелами.

Агрессивны и глубинные племена Амазонии в Бразилии, Перу и Эквадоре. Здесь люди особенно восприимчивы к вирусам. Микробы не страшны нам с вами, а для их иммунитета могут быть губительны. Амазонцы живут собирательством в джунглях, охотой и рыбалкой на пираний, часть до сих пор не знает огня.

На кладбище самолетов в Таиланде Фото: Михаил Зарубин Поделиться Поделиться





Зачем вообще путешествовать?



В 2019 году я завел блог. Решил, что будет интересно рассказать, у меня скопилось огромное количество информации на тот момент, знаний. Путешествуя, я делал заметки, записки про ритуалы, обычаи. Про животных очень много, я специально посещал различные центры — в Африке и так далее. Особенно тяжело, чтобы о тебе узнали, особенно в самом начале. Но реклама в интернете — это моя работа, поэтому мне не было сложно, я применил свои знания на практике.

Моя цель — рассказать людям: путешествуйте, это интересно! Я убежден, что человек через путешествия становится лучше. Я еще не встречал людей, которые много куда ездят и остаются черствыми, безразличными. За очень редкими, единичными исключениями. Необязательно ехать далеко — через путешествия можно открывать себя совсем с другой стороны. Это не только отдых на море в отеле, как многие привыкли. Можно поехать в другой город на один день и, сменив обстановку, изменить свой внутренний мир. Я был бы рад, чтобы каждый человек через путешествия стал счастливее.



Я сам изменился очень сильно. Я видел семьи, где статистически выживет только половина детей, просто потому что малярия, голод или вспышка инфекции. Видел людей, которые живут, каждый день борясь за чистую воду, не то что даже еду. Это сильно меняет твое отношение к ежедневным «нервам» и стрессу.

В Национальном парке в Малайзии очень умные обезьянки — с ходу осваивают смартфон Фото: Михаил Зарубин Поделиться Поделиться





Что едят в Австралии?

Сейчас живу в Австралии. Я тут попросту застрял — приехал в путешествие в марте 2020 года. Ровно за три дня, как страна захлопнула границы из-за пандемии. Была запланирована большая этнографическая экспедиция по островам вокруг Австралии и Новой Зеландии, я понял, что никуда двигаться нельзя, и решил подождать. А спустя время и Россия закрыла границы на приезд всех, кроме эвакуационных рейсов. Потом уже появилась возможность улететь, но я уже обустроился. Мне пока нравится.

Продолжаю путешествовать — только что вернулся из поездки по диким местам Австралии. Там живут большие солоноводные крокодилы, на одного жителя их приходится семнадцать, и бесчисленное количество ядовитых змей, например коричневая — на четвертом месте в мире по силе яда.



В блоге меня спрашивали — что едят австралийцы?

3 место: стейки из кенгуру. Любимое мясо австралийцев для гриля. Темно-красного цвета, мало калорий. Продаётся в магазине. И в то же время существует запрет на причинение вреда дикому кенгуру, даже если тот напал на человека первым.

2 место: лакрица. Ее добавляют даже в шоколад.

1 место: мясо крокодила. Из него готовят наггетсы или жарят отбивные. А ещё — сушат и продают как закуску. На вкус что-то между курицей и рыбой. Пахнет тиной.

Миша считает, что лучший зоопарк мира — в Сингапуре Фото: Михаил Зарубин Поделиться Поделиться





Где самые странные обычаи?

В Афганистане есть «бача-бази» — «танцующие мальчики». В женских одеждах по кафешкам они танцуют для мужчин танец живота. Им от 9 до 16–17 лет, и попадают сюда по доброй воле они редко — чаще от бедности, голода либо их продают родители. Повзрослевших мальчишек отпускают вести нормальную жизнь, кому-то прежние хозяева даже помогают найти работу.

В Папуа — Новой Гвинее мальчиков во взрослую жизнь инициируют ритуалом «Мужское Молоко» — мужским семенем. А племя Дани там хранит своих вождей и лидеров семей после их смерти. Все мумии — священны. Возраст некоторых тел 300 и более лет — хранят их в мумифицированном, иногда — закопчённом виде.



На островах Уоллис и Футуна на праздник Святого Шанеля в честь святого миссионера-мученика, который занимался проповедями на островах Тихого океана, жители приносят дары церкви в виде огромных свиней.

В ЮАР в деревнях у племени Зулу невеста на свадьбе пляшет для всех семей до 10 часов подряд. Так она показывает свою женственность и умение создать семью.

В Кирибати в прошлом сурово относились к отношениям между близкими родственниками. За это наказывали — топили в океане.

Природа города Тарава, столицы Кирибати Фото: Михаил Зарубин Поделиться Поделиться





Какая страна больше всего удивляет?

В Туркменистане в городе сняли кондиционеры. На минуточку, в стране, где +40 держится неделями. Говорят, что их вид не понравился «Покровителю Всех Туркмен» (официальный титул Гурбангулы), когда он ехал по трассе в своём автомобиле, весь в золоте.

В Новой Гвинее остров Фергюссон — это потухший вулкан. Он известен благодаря сероводородным источникам, температура которых достигает 90 градусов. Кипящая грязь даёт жизнь местной уникальной растительности, а люди приспособились готовить на ней еду.



Тристан-да-Кунья — самая удаленная обитаемая территория в мире. В ней четыре острова, один обитаемый. 200 с лишним человек живут настолько далеко от всех других миллиардов на планете, что поставили рекорд. Еду сюда возят из африканского Кейптауна, судно с провиантом приходит раз в 2–3 месяца.

В Таиланде в пригороде Бангкока есть кладбище самолетов, где покоятся списанные «Боинги-747» и МД-82 прошлых лет. Объект давно заброшен и никем не охраняется.

В Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах в марте за 1 час солнце и штиль могут смениться снежной метелью с ураганным ветром, вызывая 6–7-метровые волны и сильнейшую качку. Пингвины здесь нескольких видов — Королевские (с жёлтой грудкой), Макарони (с золотыми панк-волосиками), Генту (или папуасские, или субантарктические пингвины). Они любопытные и бесстрашные.

Бесстрашные пингвины Южной Георгии охотно позировали для фото Фото: Михаил Зарубин Поделиться Поделиться





Как накопить на путешествие?

Этот совет всегда срабатывает — откройте банковскую карточку, откуда очень дорого снимать деньги, чтобы не было соблазна забрать лишний раз. Денежка свободная появилась, хоть 500 рублей, — их туда. И не трогать, не тратить вообще ничего. Карту можно вообще не активировать. На день рождения или Новый год просите, чтобы вам дарили подарки деньгами. Если спросят, говорите: есть цель поехать в путешествие — в Рим, в Париж. Люди у нас хорошие, как только поймут, что это ваша мечта, поддержат и дадут даже больше, чем вы ожидали.



В некоторые страны я возвращался по несколько раз. Например, если у меня не техническая пересадка, всегда старался задержаться в стране на пару-тройку дней, чтобы посмотреть еще хоть что-то, даже если здесь раньше был.

В Америку мне всегда было интересно ездить в Диснейленд — в последние годы для меня это был как отпуск от этих сложных стран. Видимо, мне в детстве всегда хотелось в таких местах побывать, но не было возможности. Наверное, сейчас я это компенсирую. Это не только парки для детей, там большая инфраструктура, в том числе для взрослых — кафе, прогулки.

Таиланд мне нравится, особенно за пределами туристических зон, север.

Очень нравится Аргентина, несколько раз возвращался — природа Патагонии просто потрясающая, красивые люди, небольшие цены.

Испания мне очень нравится, потому что цена/качество. Я там провел прекрасные три зимы. Было здорово попрактиковаться в испанском. Его я выучил наполовину по видеосвязи, после того, как объехал Южную Америку — я не говорил тогда по-испански, а там никто не понимает по-английски.

Финляндию обожаю всей душой, мне кажется, что внутри я в чем-то немножко финн. Благодарен этой стране за визу в ЕС и дешевые перелеты, какими они были раньше. Плюс когда у меня были переживания в личной жизни, я брал билет на «Аллегро» и ехал в Финляндию на день-два побыть сам с собой, объехал там почти все города. Как-то пытался посчитать: около 200 раз был там.