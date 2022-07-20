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    Лисички и земляничка. Петербуржцы хвастаются полными корзинками грибов и ягод

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    Ни минуты лета не хотят упустить петербуржцы и ежедневно прочесывают леса в поисках даров природы. Грибов и ягод в Ленобласти и правда много.

    А вот такая морошка растет в Ломоносовском районе. Автор поста рассказывает: ягоды размером с грецкий орех.

    Такими «трофеями» поживились в районе поселка Заходское под Выборгом. Корзинку лисичек дополняет черника.

    Земляникой поделился Всеволожский район. В комментариях под сочными фото заметили, что запах и вкус можно ощутить за десятки километров.

    Походам в лес благоволит дождливая и прохладная погода. Правда, не всегда она может порадовать, сейчас, например, в Петербурге действует «желтый» уровень опасности из-за ветра. Он продлится до 21 часа. Завтра в городе ожидается потепление до +28 градусов и солнце, а на побережье Финского залива — до +24.

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