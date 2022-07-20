Дом Брюллова по «рублю за метр» арендует компания «Я хочу быть твоей канарейкой»

Право арендовать памятник на Кадетской линии, известный как дом Брюллова, выиграла на торгах петербургская компания «Я хочу быть твоей канарейкой». Это следует из итогового протокола торгов, организованных 20 июля Фондом имущества.
За право аренды боролись два участника. Вторым стала предпринимательница Мария Ухтомская. Однако ООО «Я хочу быть твоей канарейкой» подняло сумму ежемесячного арендного платежа до 704,7 тыс. рублей.
По данным СПАРК, компания была основана в 2016 году петербургским предпринимателем Александром Басалыгиным, с апреля 2021 года она принадлежит его бизнес-партнеру Станиславу Дейнеке. «Фонтанке» удалось дозвониться до него, но он отказался от комментариев.
Дейнека возглавляет принадлежащие Басалыгину компании «Арт Проперти», «Игровой кот», «Любимый кот», «Милый кот». Основанная Басалыгиным BS Art Development Group развивает общественные пространства в Петербурге. В ее портфеле есть такие проекты, как «Вавилов лофт», «Флигель», «Третий Кластер».
Здание на Кадетской линии, 21, было построено в 1780-х годах. В 1845-м его перестроил для собственной семьи архитектор Александр Брюллов. Изменения коснулись интерьеров, флигелей и дворового фасада, но главный фасад здания остался неизменным.
В 2008 году дом Брюллова — федеральный памятник — был признан аварийным. А в июне 2016 года правительство постановило изъять все жилые помещения и участок под домом для государственных нужд.
Смольный сначала планировал отдать здание под музей ВООПИиК, потом его хотели передать для обустройства музея исламской культуры. Нашлись и инвесторы, и экспонаты, но процесс затянулся. Недоставало технической документации и 150 тыс. рублей у районной комиссии на ее подготовку. Либо средства в бюджете так и не нашлись, либо планы снова изменились.