Дом Брюллова по «рублю за метр» арендует компания «Я хочу быть твоей канарейкой»

Право арендовать памятник на Кадетской линии, известный как дом Брюллова, выиграла на торгах петербургская компания «Я хочу быть твоей канарейкой». Это следует из итогового протокола торгов, организованных 20 июля Фондом имущества.

За право аренды боролись два участника. Вторым стала предпринимательница Мария Ухтомская. Однако ООО «Я хочу быть твоей канарейкой» подняло сумму ежемесячного арендного платежа до 704,7 тыс. рублей.

По данным СПАРК, компания была основана в 2016 году петербургским предпринимателем Александром Басалыгиным, с апреля 2021 года она принадлежит его бизнес-партнеру Станиславу Дейнеке. «Фонтанке» удалось дозвониться до него, но он отказался от комментариев.

Дейнека возглавляет принадлежащие Басалыгину компании «Арт Проперти», «Игровой кот», «Любимый кот», «Милый кот». Основанная Басалыгиным BS Art Development Group развивает общественные пространства в Петербурге. В ее портфеле есть такие проекты, как «Вавилов лофт», «Флигель», «Третий Кластер».