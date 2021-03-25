автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Пять лет назад на тот момент действующий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко красивым жестом пообещал отдать дом Брюллова под музей Всероссийского общества охраны памятников. В 2020-м власти передумали и сообщили, что объект федерального значения приспособят под музей исламской культуры. Пока администрация района расселяла квартиры и переводила их в нежилой фонд, из здания пропали камины, живопись и балясины.

Побывать в доме Брюллова — официально аварийном и закрытом здании-памятнике — не так давно удалось координатору московского общественного движения «Архнадзор» Андрею Новичкову. Опубликованные в Instagram фотографии в феврале разошлись по социальным сетям. Виды обшарпанных стен и завалы мусора сопровождались нелестным описанием: еще до недавнего времени в комнатах сохранялись камины, которые теперь практически уничтожены, на ступеньках лежит разбитый вазон, когда-то украшавший лестницу. На потолках видны осыпающиеся росписи.



«Оказалось, что есть некий свободный доступ, туда практически туристические группы ходили на экскурсии. В Интернете шла информация, что дворник за определенную сумму открывал двери и пускал туда всех, кого угодно. Есть свежие фотографии, на которых видно, что люди фотографируются в интерьерах и на лестнице», — говорит член президиума петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кречмер. По требованию организации подходы к дому все-таки закрыли — комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) направил обращение в комитет имущественных отношений (КИО), тот, в свою очередь, указал на проблему администрации Василеостровского района, ответственной за охрану объекта.

Признанный объектом культурного наследия федерального значения «Дом Брюллова А. П. (Сюзора П. Ю.)» на Кадетской линии, 21, был возведен в 1780-х годах. В 1845-м его перестроил для собственной семьи архитектор Александр Брюллов. Изменения коснулись интерьеров, флигелей и дворового фасада, но главный фасад здания остался неизменным. В 1907 — 1918 годах в здании размещался музей «Старый Петербург». Тогда же, в 1907-м, в городе впервые начала действовать Комиссия по описанию архитектурного наследия. Дом состоит из лицевого корпуса (нежилых помещений), выходящего на Кадетскую линию, дворовых корпусов и лицевого дома со стороны Тучкова переулка. В жилой части располагалось 20 квартир. В 2008 году здание признали аварийным и подлежащим расселению, последние помещения освободили в феврале 2018-го. КГИОП в 2015-м отнес к предмету охраны объемно-пространственное и объемно-планировочное решения, конструктивную систему, архитектурно-художественное решение фасадов, декоративно-художественное оформление интерьеров. В помещениях дворового корпуса и лицевого дома по Тучкову переулку, правда, не нашли ценной отделки интерьеров.



Александр Кречмер с негодованием отмечает: по одним только недавно опубликованным фотографиям видно, что на парадной лестнице дома выломали чугунную балясину. Еще в октябре, когда волонтеры проекта ВООПИиК «Открытый город» очищали особняк от хлама, этот элемент декора был на месте. Список утрат за последние 5 лет, по его словам, еще длиннее: из столовой пропал красивый камин, в Помпейском зале такой вообще разбили — там до сих пор лежат осколки черного мрамора. Пытались украсть изразцовые печи. «Даже умудрились живопись демонтировать. Там были замечательные вставочки с видами Неаполитанского залива, с образом Везувия. Они не родные, советского времени, но сами понимаете: художников, которые жили в 1950-е годы, конечно, уже нет», — вздыхает Кречмер.



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Судьба ныне заброшенного федерального памятника вроде бы четко определилась в январе прошлого года. На тот момент действующий вице-губернатор Евгений Елин в ответ на депутатский запрос Алексея Ковалева сообщил, что КИО передаст здание музею-институту исламской культуры — эту идею поддержал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, музей должен был появиться на базе фонда научных и культурных проектов «Аль-Макам». Частное учреждение культуры «Научно-исследовательский институт исламской культуры» зарегистрировали в том же месяце. Его возглавил руководитель Международного центра исламских исследований петербургской Кунсткамеры Ефим Резван.



У музея уже есть сайт, совсем недавно они первыми в России заключили партнерское соглашение с международной некоммерческой организацией Museum With No Frontiers («Музей без границ») — самой большой в мире платформой, которая позволяет участникам представить экспонаты и памятники в виртуальной среде. Резван с удовольствием рассказал «Фонтанке», как планируется использовать дом Брюллова для создания постоянной экспозиции: «Мы договорились с одним известным коллекционером, который собирал коллекцию, посвященную мусульманскому Петербургу, что он нам ее передаст, и наш первый зал будет рассказывать об истории ислама в Северной столице. Надеюсь, сумеем договориться и с Музеем истории Петербурга, что выставим вещи, принадлежавшие музею «Старый Петербург», — отметил Резван. — Небольшие комнаты дома Брюллова идеально подходят для наших экспонатов: керамики, женских украшений, резьбы по дереву, молельных ковриков». По его словам, например, богатейшие коллекции Кунсткамеры, посвященные исламскому миру, никогда не будут показаны в городе без подходящей площадки.



Резван не сомневается, что на реставрацию федерального памятника найдутся деньги. В феврале прошлого года у него состоялась встреча с заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фаритом Мухаметшиным, по словам которого в качестве «зонтичного инвестора» проекта в целом готова выступить Группа стратегического видения «Россия — исламский мир». Последнюю возглавляет президент республики Татарстан Рустам Минниханов. «Нас попросили подготовить целый ряд документов. Я ходил на объект со специалистами-архитекторами, мы миллионов на 25 подготовили серию необходимых проектов. Согласовали их с Михаилом Борисовичем Пиотровским, он подписал письмо в поддержку, и весь этот пакет документов ушел в Казань, в аппарат президента». В ноябре 2020 года Минниханов в своем обращении по поводу Международного дня исламского искусства выразил надежду, что ЮНЕСКО окажет содействие в развитии этого российского проекта.

О том, что дом на Кадетской навещают любопытные посетители, Резван знает. «Я говорю: мы бы с удовольствием приняли меры, но у нас нет для этого никаких оснований. Нам на сегодняшний день никто ничего не передал. В январе я получил документ, что вопрос о переводе части здания из жилого помещения в нежилое решен положительно. И после этого опять тишина. Недавно мы вновь задали вопрос о текущем статусе нашего проекта и получили ответ, что идет регистрация этого решения», — отметил директор музея.



«Фонтанка» поинтересовалась у КИО, почему процесс затянулся. Там дали понять, что перевод жилых помещений в нежилые уже выполнен. Но администрации Василеостровского района теперь нужно внести эти сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). «Мы обратили на это внимание администрации, — отметили в пресс-службе КИО. — После оформления изменений статуса помещений в ЕГРН можно будет предоставить здание частному учреждению культуры «Научно-исследовательский музей исламской культуры».

В райадминистрации, в свою очередь, отметили, что получили обращения от музея и другие необходимые документы о переводе в нежилой фонд только в августе 2020-го. Но не стали скрывать: вопрос требует денег. Для завершения процедуры в петербургское управление Росреестра нужно представить комплект технической документации. «Стоимость изготовления данной документации — 150–160 тысяч рублей. Для завершения процедуры перевода необходимо решить вопрос с источником финансирования».

Пока нет юридически оформленных взаимоотношений с КИО, помочь ведомствам деньгами и взять объект под охрану музей, естественно, не может. Однако Резван отметил, что претензий к чиновникам у него нет: «Мы прожили очень специфический год, и было бы смешно с моей стороны предполагать, что все должны все бросить и заниматься передачей дома для музея исламской культуры. К тому же, как известно, в администрации городской произошли достаточно серьезные кадровые перемены. Это в любом случае смена команды, и это, естественно, приводит к таким задержкам».



«С другой стороны, а кто мешает вкладывать какие-то деньги в консервацию и охрану объекта? — упрекнул Кречмер чиновников. — Там битые стекла, раскрытые двери. Если бы он был законсервирован — было бы тепло, сухо, ничего не протекало, он ждал бы реставрации. В части доходного дома коммунальные квартиры битком имуществом забиты».

Особое беспокойство ВООПИиК за объект понятно. В 2016-м на тот момент действующий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко красивым жестом пообещал открыть в историческом доме на Кадетской музей Всероссийского общества охраны памятников. ВООПИиК, как позже и команда Резвана, разработал концепцию — в здании собирались сделать центр по изучению объектов культурного наследия с научной библиотекой, фондохранилище, экспозицию. Однако ни финансирования реставрационных работ, ни его юридического закрепления за ВООПИиК так и не произошло.

На ответственных за сохранность памятника указали в КИО — этим обязана заниматься администрация Василеостровского района. В КГИОП отметили, что в 2017-м утвердили охранное обязательство, согласно которому мероприятия по сохранению объекта должны быть завершены к февралю 2022-го. Акт неудовлетворительного состоянии объекта составили в сентябре 2019-го. «В настоящее время КГИОП проводится мероприятие по систематическому наблюдению с целью проверки выполнения обязательных требований охранного обязательства, — добавили в ведомстве. — Здание находится на обслуживании управляющей организации ООО УК «Возрождение». Однако в компании «Фонтанке» сообщили, что срок их контракта с василеостровской администрацией истек в декабре прошлого года.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»