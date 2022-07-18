В Кремле сказали, когда закончится спецоперация: новости о санкциях и СВО за 18 июля

Специальная операция на территории Украины продолжается уже почти пять месяцев Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 18 июля.

Высокопоставленные украинские силовики отстранены от работы

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от работы главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.



По словам Зеленского, в отношении работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности.

— Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ, — сказал Владимир Зеленский.

По словам заместителя руководителя офиса президента Украины Андрея Смирнова, после служебных проверок глава государства решит, направлять ли в Верховную раду представления об увольнении Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой. Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки на Украине, заявила, что «денацификация идет полным ходом».

Новое дело Марины Овсянниковой В Подмосковье снова задержали Марину Овсянникову, бывшую сотрудницу Первого канала, которая вышла с пацифистским плакатом в прямой эфир 14 марта этого года.

На этот раз на нее составили протокол о дискредитации российской армии за выступление у суда по выбору меры пресечения политику Илье Яшину, рассказал адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов.

Марине Овсянниковой грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, после составления протокола ее отпустили.

H&M уходит из России Торговая сеть H&M решила полностью прекратить деятельность в России. До этого работа магазинов в стране была приостановлена 2 марта.

— После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России, — заявила генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон.



Перед закрытием торговая сеть в РФ распродаст оставшиеся товары: с 1 августа и до исчерпания запасов магазины будут принимать посетителей. Онлайн-распродажи не будет.

H&M — одна из крупнейших в мире и крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. Она была основана в Швеции в 1947 году, а в России работала с 2009 года. До пандемии коронавируса на Россию, Украину и Белоруссию совокупно приходились около 10% прибыли группы, а с марта приостановки работы в этих трех странах H&M потеряла $22,4 млн.

Минспорта придумало футбольную лигу для ЛДНР, Крыма и других Министерство спорта предложило создать единую футбольную лигу для команд из ДНР и ЛНР, Херсона, Запорожья, Абхазии, Южной Осетии и Крыма. Также туда войдут команды вузов Российской Федерации. Об этом заявил заместитель главы ведомства Одес Байсултанов. По его словам, проведение чемпионата запланировано на март — ноябрь 2023 года. Ранее министр спорта Олег Матыцин отмечал, что участие футбольных клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских соревнованиях возможно. Сложности в реализации такого сценария заключаются в регламентах и позициях Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).



Пресс-секретарь президента России сказал, когда закончится спецоперация Представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед визитом Путина в Иран сделал несколько заявлений, в том числе коснулся и темы спецоперации на территории Украины.

— У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты, — цитирует Пескова РИА Новости. — Нет каких-то четких временных рамок, главное — эффективность выполнения этой операции.

Новый штраф для Google Московский суд назначил Google новый оборотный штраф за повторное неудаление запрещенного контента — 21 млрд 77 млн рублей. Это 10% от выручки Google и его аффилированных лиц, состоящих на налоговом учете в России. До этого, как пишет РИА Новости, Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с YouTube «недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую ВС РФ». Напомним, в декабре 2021 года московский суд уже назначал Google штраф в размере 5% от годовой выручки компании за отказ удалять информацию, которая признана запрещенной в России. В итоге судебные приставы взыскали с Google 7,7 млрд рублей.

В мае 2022 года российское подразделение Google начало процесс банкротства.