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    В Кремле сказали, когда закончится спецоперация: новости о санкциях и СВО за 18 июля

    Что произошло за последние сутки

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    4 комментария
    Специальная операция на территории Украины продолжается уже почти пять месяцев
    Специальная операция на территории Украины продолжается уже почти пять месяцевФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 18 июля.

    Высокопоставленные украинские силовики отстранены от работы

    Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от работы главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

    По словам Зеленского, в отношении работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности.

    — Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ, — сказал Владимир Зеленский.

    По словам заместителя руководителя офиса президента Украины Андрея Смирнова, после служебных проверок глава государства решит, направлять ли в Верховную раду представления об увольнении Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой.

    Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки на Украине, заявила, что «денацификация идет полным ходом».

    Новое дело Марины Овсянниковой

    В Подмосковье снова задержали Марину Овсянникову, бывшую сотрудницу Первого канала, которая вышла с пацифистским плакатом в прямой эфир 14 марта этого года.

    На этот раз на нее составили протокол о дискредитации российской армии за выступление у суда по выбору меры пресечения политику Илье Яшину, рассказал адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов.

    Марине Овсянниковой грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, после составления протокола ее отпустили.

    H&M уходит из России

    Торговая сеть H&M решила полностью прекратить деятельность в России. До этого работа магазинов в стране была приостановлена 2 марта.

    — После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России, — заявила генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон.

    Перед закрытием торговая сеть в РФ распродаст оставшиеся товары: с 1 августа и до исчерпания запасов магазины будут принимать посетителей. Онлайн-распродажи не будет.

    H&M — одна из крупнейших в мире и крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. Она была основана в Швеции в 1947 году, а в России работала с 2009 года. До пандемии коронавируса на Россию, Украину и Белоруссию совокупно приходились около 10% прибыли группы, а с марта приостановки работы в этих трех странах H&M потеряла $22,4 млн.

    Минспорта придумало футбольную лигу для ЛДНР, Крыма и других

    Министерство спорта предложило создать единую футбольную лигу для команд из ДНР и ЛНР, Херсона, Запорожья, Абхазии, Южной Осетии и Крыма. Также туда войдут команды вузов Российской Федерации. Об этом заявил заместитель главы ведомства Одес Байсултанов. По его словам, проведение чемпионата запланировано на март — ноябрь 2023 года.

    Ранее министр спорта Олег Матыцин отмечал, что участие футбольных клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских соревнованиях возможно. Сложности в реализации такого сценария заключаются в регламентах и позициях Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

    Пресс-секретарь президента России сказал, когда закончится спецоперация

    Представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед визитом Путина в Иран сделал несколько заявлений, в том числе коснулся и темы спецоперации на территории Украины.

    — У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты, — цитирует Пескова РИА Новости. — Нет каких-то четких временных рамок, главное — эффективность выполнения этой операции.

    Новый штраф для Google

    Московский суд назначил Google новый оборотный штраф за повторное неудаление запрещенного контента — 21 млрд 77 млн рублей. Это 10% от выручки Google и его аффилированных лиц, состоящих на налоговом учете в России.

    До этого, как пишет РИА Новости, Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с YouTube «недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую ВС РФ».

    Напомним, в декабре 2021 года московский суд уже назначал Google штраф в размере 5% от годовой выручки компании за отказ удалять информацию, которая признана запрещенной в России. В итоге судебные приставы взыскали с Google 7,7 млрд рублей.

    В мае 2022 года российское подразделение Google начало процесс банкротства.

    Специальная операция на территории Украины продолжается уже почти пять месяцев
    Специальная операция на территории Украины продолжается уже почти пять месяцевФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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    Екатерина Бормотова

    Журналист национальной редакции

    GoogleАбхазияВладимир ЗеленскийДНР и ЛНРДмитрий ПесковКрымМинистерство спортаРоскомнадзоркризиссанкциифутболЮжная ОсетияH&MРоссия и Украинаспецоперация на УкраинеМарина Овсянникова

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    Комментарии 4

    26064201118 Июл 2022 в 20:34
    Окончание СВО теперь от кремля не зависит. Этот тот случай, когда выход стоит в тысячи раз дороже входа.
    Какое-то время можно шантажироаать газом, но долго не получится.
    +1-0
    Заливщик голосовых планок18 Июл 2022 в 19:55
    "У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты" - чем старше человек становится, тем больше ему лет(с) :)))
    +1-0
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