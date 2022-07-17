Под Петербургом ковёр из царской ягоды. Она уже созрела

Вкусными новостями из лесов под Петербургом делится зоолог Павел Глазков. Высматривая лосей с бархатистыми рогами, он набрёл на ягодное место и подсказал, откуда можно вёдрами выносить «золото».
«Сбылись прогнозы. В начале лета обильно цвела морошка, и можно было только предполагать, что будет хороший урожай... Но чтобы её было так много! В лесу местами просто желтый ковер!», - показывает зоолог «болотный янтарь» во Всеволожском районе Ленинградской области.
Любители тихой охоты уже уходят с корзинками почитаемой Петром Первым ягоды из Тосненского, Лодейнопольского районов и из-под Выборга. Тех, кто только готовится, предупреждают: комары в зарослях не менее ненасытные, чем ягодники.
Павел Глазков напоминает, что морошка — хитрая ягода, которая спеет наоборот. В лукошко стоит бросать нежную и ароматную янтарно-жёлтую, красная будет кислой и жёсткой.
О том, как сохранить ягодный улов дольше, читайте на «Фонтанке».