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    Под Петербургом ковёр из царской ягоды. Она уже созрела

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    2 комментария

    Вкусными новостями из лесов под Петербургом делится зоолог Павел Глазков. Высматривая лосей с бархатистыми рогами, он набрёл на ягодное место и подсказал, откуда можно вёдрами выносить «золото».

    «Сбылись прогнозы. В начале лета обильно цвела морошка, и можно было только предполагать, что будет хороший урожай... Но чтобы её было так много! В лесу местами просто желтый ковер!», - показывает зоолог «болотный янтарь» во Всеволожском районе Ленинградской области.

    Любители тихой охоты уже уходят с корзинками почитаемой Петром Первым ягоды из Тосненского, Лодейнопольского районов и из-под Выборга. Тех, кто только готовится, предупреждают: комары в зарослях не менее ненасытные, чем ягодники.

    Павел Глазков напоминает, что морошка — хитрая ягода, которая спеет наоборот. В лукошко стоит бросать нежную и ароматную янтарно-жёлтую, красная будет кислой и жёсткой.

    О том, как сохранить ягодный улов дольше, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 2

    27603257617 Июл 2022 в 22:19
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н..е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете тел.ефо.н или номер карты.
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    +0-0
    VKuser55125774517 Июл 2022 в 22:18
    и это отлично!
    побольше бы таки позитивных новостей
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