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    За какие такие заслуги Владимир Соловьев награжден медалью ордена

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    Российский телеведущий Владимир Соловьев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Ее вручают за особый вклад в укрепление в том числе государственности, обороноспособности страны, мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за развитие культуры и искусства. Девиз ордена — «Польза, честь и слава». Среди первых кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени — актер Ролан Быков. Полных кавалеров ордена (те, кто получил все четыре степени) с 1994-го по 2022 год насчитывается 79 человек. Среди них глава Первого канала Константин Эрнст, бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, главный кавээнщик страны Александр Масляков и многие другие.

    © Фонтанка.Ру

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