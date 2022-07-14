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    Красивый неслучившийся роман. Лободы и Rammstein

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    Роман Лободы и Линдеманна — продюсерский ход? СМИ кричат, что поклонников годами водили за нос: снимая совместные клипы и выкладывая. Слухи о звездном романе появились в 2017 году. Спустя время стало известно о беременности певицы. В мае 2018 г Лобода родила вторую дочь — Тильду. Лицо дочери певица не показывает до сих пор. Как и не комментирует слухи о том, кто ее отец. На прямые вопросы не отвечала, ссылаясь на контракт. Что за контракт, певица тоже не говорила. Но на слухи о фальшивом романе отреагировала дерзко. Не смолчала и экс-продюсер певицы. А был ли роман?

    © Фонтанка.Ру

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    Назарова Анна

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