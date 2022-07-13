Фонтанку и Мойку не берут на содержание. Смольному придется платить за свои реки и каналы

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка» Поделиться Поделиться





Переход Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и других малых рек в федеральное подчинение затянулся. «Волго-Балт» просит у Смольного компенсацию за хлопоты, но передачу полномочий тормозит Минтранс.

О том, что часть водных путей Северной столицы оказалась в правовом вакууме, «Фонтанке» рассказали участники рынка. Речь идет о Фонтанке, Мойке, канале Грибоедова, Крюковом канале, Зимней канавке, Кронверкском проливе и реке Ждановке. 16 апреля 2022 года они получили статус «водных путей РФ регионального значения», что передало их из ведения комитета по транспорту «Волго-Балту». Но включить их в состав Волго-Балтийского бассейна власти еще не успели, что не дает федеральному ведомству забрать себе полномочия, которые уже сложил с себя Смольный.



До этого перечисленные реки и каналы были «водными путями Петербурга», но такой статус был прописан только в городском законе и не был закреплен на федеральном уровне. Это мешало городу устанавливать правила игры и привлекать к ответственности нарушителей (к примеру, перевозчиков-нелегалов и гидроциклистов, окатывающих водой прохожих). У федеральных ведомств тоже не было возможности в полной мере осуществлять свои полномочия.

Теперь судоходные реки Петербурга делятся на две категории. Нева, Малая Нева, Большая Невка, Средняя Невка и Малая Невка относятся к водным путям РФ федерального значения. Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка, Кронверкский пролив и река Ждановка — к водным путям РФ регионального значения.



Предполагалось, что после смены статуса полномочия по их содержанию, обеспечению безопасности и организации движения судов перейдут от правительства Петербурга в ФБУ «Администрация «Волго-Балт», подведомственное учреждение Росморречфлота. Непосредственно надзор за пассажирскими перевозками на реках и каналах будет осуществлять другая федеральная структура — Северо-Западное управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Она имеет полномочия возбуждать дела и выносить решения по административным правонарушениям.



У Смольного осталась скромная функция по регулированию движения маломерных судов и судов, не подлежащих регистрации. При этом контроль за соблюдением ими порядка возложен на ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России).



Охта, Обводный канал, Карповка, Пряжка, Смоленка и еще два десятка речек, каналов и протоков по-прежнему остаются «водными путями Петербурга» и находятся в ведении комитета по транспорту. Сейчас перевозки пассажиров по ним не осуществляются. Но если на них появятся новые маршруты, вопрос об их включении в региональные водные пути будет рассмотрен, отметили в ведомстве.



Кому принадлежат реки и каналы Петербурга

По словам владельцев прогулочных теплоходов, а именно они являются основными пользователями «водных путей регионального значения», пока особых перемен они не ощутили.

К примеру, «Волго-Балт» расширил охват проверок судов перед началом навигации. Если раньше федеральное ведомство проверяло только те суда, которые базируются на Неве и других водных путях федерального значения, то теперь взялись и за региональные. «Усилился надзор над судами, которые ходят по каналам и не ходят в Неву», — говорит директор «Невы Тревел» Юрий Набатов. Если раньше техническую и санитарную документацию проверяли отдельно, то теперь «Волго-Балт» просит полный комплект документов. «В некоторых фирмах выявили отсутствие санитарных свидетельств и еще какие-то нарушения», — знает руководитель «Аква-Экскурса» Владимир Филиппов. По его словам, нескольким компаниям выдали предписания о запрете эксплуатации судов до устранения нарушений.



Но часть функций «подвисла»: Смольный уже перестал их осуществлять, а федералы еще не начали. К примеру, владельцы теплоходов неожиданно для себя начали получать штрафы за проходы под трехколенными мостами на Фонтанке. Знак, разрешающий проход, висит лишь над центральным пролетом, но исторически использовался как центральный, так и правый. «Пришли сотрудники линейного отдела милиции на водном транспорте и за правый пролет стали писать протоколы и отправлять в Морречнадзор», — рассказал один из участников рынка. Судовладельцы написали десятки писем в «Волго-Балт» с просьбой повесить знаки, разрешающие проход. Но ведомство ответило отказом. Как говорится в письме (есть в распоряжении «Фонтанки»), водные пути регионального значения Петербурга не включены в состав Волго-Балтийского бассейна, что не позволяет «Волго-Балту» проводить работы по их содержанию. Впрочем, по словам судовладельцев, штраф им в итоге не выписали по той же причине: нет приказа Минтранса, а значит, нет полномочий.



Участники рынка также получили от комитета по транспорту письма, отзывающие согласования швартовок, которые, по условиям договора аренды набережной, нужно сдавать в «Мостотрест». Но «Волго-Балт» отказался выдавать новое согласование, ссылаясь на отсутствие изменений в приказ Минтранса о включении малых рек и каналов в Волго-Балтийский бассейн. При этом коллапса не случилось. «Написали в «Мостотрест», что новое согласование не дают, работаем по старым согласованиям. Претензий не было», — рассказал один из судовладельцев.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе «Волго-Балта», пока федеральное ведомство взяло на себя «портовый контроль», то есть проверку технического состояния судов и документов на них. «По указанию Минтранса с 18 мая 2022 организован и обеспечивается государственный портовый контроль за судами и плавучими объектами на реках и каналах, включёнными в перечень внутренних водных путей регионального значения», — заявили в «Волго-Балте».

В комитете по транспорту «Фонтанке» сообщили, что проект приказа о включении водных путей регионального значения в состав Волго-Балтийского бассейна Минтрансом уже разработан, но возможные сроки его подписания не прокомментировали. «Схемы швартовок на реках и каналах, ранее согласованные комитетом по транспорту, на переходный период остаются действительными», — подчеркнули в ведомстве.



В то же время с момента издания апрельского распоряжения Михаила Мишустина действие городского закона «О транспортном обслуживании водным транспортом в Санкт-Петербурге» на указанные водные пути регионального значения не распространяется. Этот закон, среди прочего, наделял правительство города полномочиями по установлению порядка открытия (закрытия) водных путей для движения судов, а также разрешал осуществлять навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов, организовывать проведение путевых работ, обеспечивать безопасность судоходства.

Кто содержит реки и каналы Петербурга

Отдавая полномочия по контролю над реками и каналами в руки федералов, петербургским властям, вероятно, придется заплатить им за хлопоты.



Федеральное агентство морского и речного транспорта еще в конце апреля направило властям Северной столицы проект соглашения о предоставлении в 2022 году субсидий федеральному бюджету из бюджета Санкт-Петербурга «на финансирование расходных обязательств Российской Федерации в части содержания водных путей регионального значения, расположенных в границах Санкт-Петербурга», рассказали в комитете по транспорту.



Сумму в ведомстве не назвали, но, по данным «Фонтанки», речь идет о 16 млн рублей . Предполагается, что трансферт из регионального бюджета в федеральный правительство доведёт до Минтранса, а Минтранс — до Росморречфлота, а уже тот — до «Волго-Балта». В Смольном насчет такой схемы принципиально не возражают, но с условием, что сначала «Волго-Балт» подготовит инфраструктуру для навигации, а уже потом получит за нее компенсацию, отмечает собеседник издания.

«Выделение ассигнований на содержание водных путей РФ регионального значения, расположенных в границах Санкт-Петербурга, будет учтено при формировании бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», — прокомментировали в комтрансе. Правда, и это случится только после того, как Минтранс издаст приказ о включении петербургских речек в состав Волго-Балтийского бассейна.

Впрочем, информированные собеседники «Фонтанки» не исключают, что процесс еще может дать «полный назад». Сейчас готовятся изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта. Сейчас он регулирует магистральные реки, типа Волги и Дона, а вот петербургская специфика там не учтена. Как вариант, контроль над водными путями регионального значения может отойти от «Волго-Балта» обратно городу.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

