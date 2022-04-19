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    Мишустин изменил статус Фонтанки. Новые правила позволят Смольному лучше контролировать речной бизнес

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    4 комментария

    Реки и каналы Петербурга вошли в перечень внутренних «водных путей РФ регионального значения». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 апреля. Статус сменили Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка и Кронверкский пролив и река Ждановка.

    Как сообщала «Фонтанка» еще в августе 2018 года, о включении городских рек и каналов в этот перечень просил федеральное правительство предыдущий губернатор Георгий Полтавченко. Это позволило бы городу устанавливать собственные правила игры и лучше контролировать рынок прогулок по рекам и каналам.

    Ранее Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка, Кронверкский являлись водными путями Петербурга. Но такой статус установлен только в городским законе и никак не подтвержден на федеральном уровне, что по сути лишает городских чиновников возможности устанавливать правила игры и привлекать к ответственности нарушителей. Возможность устранить правовой вакуум появилась у Смольного сравнительно недавно. В 2016 году в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ появилось разграничение водных путей РФ федерального и регионального значения.

    Впрочем, в 2018 году власти Петербурга просили также изменить статус Большой, Средней и Малой Невки. Но они пока продолжают оставаться водными путями РФ федерального значения. Навигация на них регулируется федеральным законодательством.

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    Комментарии (4)

    ost-21
    Это к с дорогами теперь будет? Федеральные более-менее, а городские в хлам. Теперь видимо и с реками такая же история будет. Пропал дом.(с)
    angel of death
    были бы то реки... так, грязные лужи мутной воняющей жижы...
    мухомор
    Иногда удивляешься федеративности нашей страны. Даже такой пустяковый вопрос, касающийся исключительно жизни субъекта федерации у нас надо решать на федеральном уровне.
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