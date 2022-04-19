Мишустин изменил статус Фонтанки. Новые правила позволят Смольному лучше контролировать речной бизнес

Реки и каналы Петербурга вошли в перечень внутренних «водных путей РФ регионального значения». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 апреля. Статус сменили Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка и Кронверкский пролив и река Ждановка.
Как сообщала «Фонтанка» еще в августе 2018 года, о включении городских рек и каналов в этот перечень просил федеральное правительство предыдущий губернатор Георгий Полтавченко. Это позволило бы городу устанавливать собственные правила игры и лучше контролировать рынок прогулок по рекам и каналам.
Ранее Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка, Кронверкский являлись водными путями Петербурга. Но такой статус установлен только в городским законе и никак не подтвержден на федеральном уровне, что по сути лишает городских чиновников возможности устанавливать правила игры и привлекать к ответственности нарушителей. Возможность устранить правовой вакуум появилась у Смольного сравнительно недавно. В 2016 году в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ появилось разграничение водных путей РФ федерального и регионального значения.
Впрочем, в 2018 году власти Петербурга просили также изменить статус Большой, Средней и Малой Невки. Но они пока продолжают оставаться водными путями РФ федерального значения. Навигация на них регулируется федеральным законодательством.