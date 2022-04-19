Мишустин изменил статус Фонтанки. Новые правила позволят Смольному лучше контролировать речной бизнес

Как сообщала «Фонтанка» еще в августе 2018 года, о включении городских рек и каналов в этот перечень просил федеральное правительство предыдущий губернатор Георгий Полтавченко. Это позволило бы городу устанавливать собственные правила игры и лучше контролировать рынок прогулок по рекам и каналам.



Ранее Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка, Кронверкский являлись водными путями Петербурга. Но такой статус установлен только в городским законе и никак не подтвержден на федеральном уровне, что по сути лишает городских чиновников возможности устанавливать правила игры и привлекать к ответственности нарушителей. Возможность устранить правовой вакуум появилась у Смольного сравнительно недавно. В 2016 году в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ появилось разграничение водных путей РФ федерального и регионального значения.

