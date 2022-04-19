«Устранили пробел». Власти Петербурга объяснили, как будут делить с федералами контроль за реками и каналами

Включение рек и каналов Петербурга в список внутренних «водных путей РФ регионального значения» даст правовые основания для надзора за ними федеральным структурам. Об этом «Фонтанке» рассказали 19 апреля в Агентстве внешнего транспорта, подведомственном комитету по внешнему транспорту.

Как сообщала во вторник «Фонтанка», распоряжение об изменении статуса рек и каналов Северной столицы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 апреля. Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка и Кронверкский пролив и река Ждановка получили статус «водных путей РФ регионального значения».



До этого они были водными путями Петербурга, но такой статус не был закреплен на федеральном уровне. Этот пробел не давал федеральным ведомствам возможности осуществлять полномочия, пояснили в АВТ, поэтому городские власти взяли на себя эту миссию.

