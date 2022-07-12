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    Юрия Дудя* признали виновным в ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних

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    Журналиста Юрия Дудя* (признан СМИ — иностранным агентом) оштрафовали на 120 тыс. рублей за «пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних в интернете» (часть 2 статьи 6.21 КоАП РФ). Об этом стало известно 12 июля из публикации на портале мировых судей Москвы.

    Решение о штрафе вынесли 7 июля в мировом судебном участке № 271 района Лефортово. Суть претензий к журналисту в сообщении не уточняется. Однако как позже пояснила в своем телеграм-канале член Общественной палаты РФ и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, речь идет о видеоинтервью Дудя с куратором, художником и ЛГБТ-акционистом Федором Павловым-Андреевичем, где по результатам лингвистической экспертизы нашли нарушения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

    Сам Юрий Дудь на судебное заседание не явился, поскольку, по имеющейся информации, с начала января проживает в Испании.

    В октябре 2021 года Дудя* оштрафовали на 100 тысяч рублей по административной статье о пропаганде наркотиков (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ).

    *Минюст РФ внес журналиста Юрия Дудя в реестр СМИ — иностранных агентов.

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