Юрия Дудя* признали виновным в ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних

Журналиста Юрия Дудя* (признан СМИ — иностранным агентом) оштрафовали на 120 тыс. рублей за «пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних в интернете» ( часть 2 статьи 6.21 КоАП РФ ). Об этом стало известно 12 июля из публикации на портале мировых судей Москвы.



Решение о штрафе вынесли 7 июля в мировом судебном участке № 271 района Лефортово. Суть претензий к журналисту в сообщении не уточняется. Однако как позже пояснила в своем телеграм-канале член Общественной палаты РФ и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, речь идет о видеоинтервью Дудя с куратором, художником и ЛГБТ-акционистом Федором Павловым-Андреевичем, где по результатам лингвистической экспертизы нашли нарушения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».