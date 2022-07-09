Вассерман назвал Петербург центром однополых отношений в России. Вот что ему ответили

Магистр «Своей игры» и с некоторых пор депутат Госдумы Анатолий Вассерман поднял тему гомосексуализма в России и назвал три «крупнейших центра» этого явления, по его мнению.



Вассерман во время интервью долго подводил к мысли, что тяга к гомосексуализму свойственна перенаселенным городам, делал небольшой экскурс в историю Рима и в итоге проецировал знание на современные российские города.



«Насколько нам известно, центрами однополых отношений являются именно мегаполисы. В России это, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург», — цитирует его слова E1.RU 9 июля.

