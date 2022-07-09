Вассерман назвал Петербург центром однополых отношений в России. Вот что ему ответили

Магистр «Своей игры» и с некоторых пор депутат Госдумы Анатолий Вассерман поднял тему гомосексуализма в России и назвал три «крупнейших центра» этого явления, по его мнению.
Вассерман во время интервью долго подводил к мысли, что тяга к гомосексуализму свойственна перенаселенным городам, делал небольшой экскурс в историю Рима и в итоге проецировал знание на современные российские города.
«Насколько нам известно, центрами однополых отношений являются именно мегаполисы. В России это, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург», — цитирует его слова E1.RU 9 июля.
«Эрудиция и ум — разные вещи», — ответил на это губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Что ж, с одной стороны приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр «Своей игры» в очередной раз доказал, что эрудиция и ум — разные вещи. Как он сделал вывод о городе, где каждый год растет число многодетных семей, мне непонятно», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Главы Москвы и Петербурга на этот счет не высказывались.
8 июня стало известно, что в Государственную думу внесен законопроект, которым вводятся штрафы в размере до 10 млн рублей за пропаганду в России нетрадиционных сексуальных отношений. Сейчас штрафы предусмотрены лишь за подобную пропаганду среди несовершеннолетних, тогда как законопроектом предлагается ввести ответственность за распространение информации об ЛГБТ в целом.