Госдума снова взялась за пропаганду ЛГБТ. На сей раз — и среди взрослых

В Государственную думу внесен законопроект, которым вводятся штрафы в размере до 10 млн рублей за пропаганду в России нетрадиционных сексуальных отношений. Соответствующий документ был опубликован во вторник на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Авторы инициативы хотят внести изменения в Кодекс РФ об административных нарушениях. Сейчас штрафы предусмотрены лишь за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, тогда как законопроектом предлагается ввести ответственность за распространение информации об ЛГБТ в целом.

Под «пропагандой» подразумеваются активные публичные действия по формированию в сознании установок и (или) стереотипов поведения, а также деятельность, цель которой — побудить к совершению каких-либо действий или воздержаться от их совершения. Авторы инициативы отмечают, что законопроект не предполагает запрещение или официальное порицание нетрадиционных сексуальных отношений, а также не препятствует «беспристрастному публичному обсуждению» правового статуса сексуальных меньшинств. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений предлагают ввести штрафы. Для граждан он составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Юридическим лицам грозит денежное наказание от 1 млн до 5 млн рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.