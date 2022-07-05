Скользкий вредитель: как бороться с прожорливыми слизнями — дешевые, безопасные и эффективные методы

Если со слизнями не бороться, то ждите такой печальной картины на огороде Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться





В июле многие дачники обнаружат в своем огороде очень неприятных вредителей — слизней. Если с ними не бороться, то вы точно останетесь без капусты, ягод, зелени — в общем, без всего, на что было потрачено столько сил и средств. При этом не стоит сразу хвататься за метальдегид — лучше запаситесь тряпочками. Зачем? Рассказываем вместе с агрономом.

Что такое слизень Слизни — это всеядный брюхоногий моллюск. Он способен выесть полностью всё, что попадется на его пути: свеклу, морковь, перцы, баклажаны и даже помидоры. Взобраться по стволу растения им не помешает даже влажная погода.



— Если с ними не бороться, вы можете потерять весь свой урожай. Больше всего они любят капусту, но могут есть даже траву. Они перерабатывают любую органику, которая попадается на их пути, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Слизни перерабатывают органику и тем самым улучшают качество почвы. Но они съедают и наш урожай.



Слизни выползают полакомиться растениями только в сумерки, днем вы их за поеданием листьев не увидите. Пока солнце высоко, моллюск предпочитает прятаться. Вы можете их найти под широкими листами, щепочками, дощечками.

Слизню всё равно, что есть, главное — зеленая биомасса Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться





Почему лучше отложить химию в сторону Не торопитесь браться за метальдегид — это очень сильный яд, который, конечно, избавит вас от вредителя, но остается в почве и может накапливаться в овощах.

— Этот яд может повредить полезным насекомым, — объяснила Людмила Шубина. — Не стоит использовать и нашатырный спирт: там аммиачная форма азота, который может сделать овощи нитратными. Есть намного более эффективные и безопасные способы.

Выходим на охоту с приятно пахнущими ловушками Самый эффективный и безопасный способ борьбы со слизнями — это использование приманок-ловушек. Возьмите небольшие тряпочки, замочите их в компоте из сухофруктов или в пиве и разложите на дорожках. — В яркий солнечный день все слизни соберутся под этими тряпочками, — уверяет агроном. Приятный запах тряпочек быстро соберет слизней под ними. В полдень, до обеда, соберите ловушки вместе со слизнями и стряхните их в ведро с подсоленной водой. Вредитель погибнет.

Такую охоту нужно повторить раза 3-4 , и ваш огород будет в безопасности. Опудриваем золой и отпугиваем кофе Слизней легко отпугнуть: они не любят резких запахов, поэтому отлично подойдет кофе. Сделайте раствор, и опрыскайте растения. Но это скорее временная мера, так как первый дождь всё смоет. Древесная зола как щелочное вещество легко расправится с малозащищенными слизнями. — У черепахи панцирь защищает тело, а у слизня это слизистая оболочка. Чтобы воздействовать на нее, нужно спинки слизней посыпать золой, тогда он погибнет, — объяснила агроном.



Также присыпьте золой дорожки, и лучше опудрить ей растения. Можно использовать и двойной суперфосфат, но его перед применением нужно хорошо измельчить.

Растения-репелленты и острые препятствия Рассыпав на грядках всё, что имеет острые края, вы сможете серьезно навредить слизням. Моллюск без панциря легко режется об яичную или ореховую скорлупу, мелкие камешки, древесные опилки, хвою. Растения-репелленты также помогут вам в борьбе. Посадите на грядках что-то из этого списка: розмарин, тимьян, шалфей, базилик, лаванду. Слизни постараются обойти эти места стороной.