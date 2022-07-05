Пусть меня научат: как сменить профессию, чтобы найти работу

Получить новую профессию сегодня можно в любом возрасте, причем есть и платные, и бесплатные варианты. Но работодатели сетуют: все хотят быть программистами или в крайнем случае — мастерами маникюра, а вот рабочие и в целом технические специальности по-прежнему не слишком популярны, хотя именно такие кадры готовы с руками отрывать на предприятиях.



Фото: Александр Казаков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





О том, как выбрать направление для профессиональной переподготовки и почему желания соискателей часто не совпадают с запросами работодателей, говорили участники круглого стола «Фонтанки».



Потребность в переобучении возникает по разным причинам: один остается без работы, другой чувствует, что не может себя найти в профессии, третьего привлекает реклама курсов, обещающих трудоустройство с высокой зарплатой, а четвертому просто сам процесс нравится.

— Более активно выбирают переобучение люди около 40 лет — среднего возраста, когда уже становится понятнее, что хочешь от жизни, — рассказывает исполняющая обязанности директора Центра занятости населения Санкт-Петербурга Татьяна Иванова. — Традиционно много идут учиться на поваров, кондитеров, парикмахеров и мастеров маникюра. И, конечно, последние несколько лет часто выбирают сферу IT — не всегда представляя, смогут ли они там учиться или нет, просто услышав заманчивые зарплатные предложения в рекламе.



— В сфере подготовки IT-специалистов, — отмечает заместитель директора Высшей инженерной школы СПбПУ Мария Батаковская, — всегда востребованы тестирование и разработка программного обеспечения, из языков программирования лидирует язык Python, в последнее время вырос спрос на подготовку администраторов свободного программного обеспечения (семейство Linux), специалистов по защите информации и анализу данных.

— К нам часто приходят люди за 40 и даже за 50 лет, — рассказывает Мария Батаковская. — Даже с базовым гуманитарным образованием освоить IT-специальность можно в любом возрасте, если человек терпелив и усерден, а также понимает, зачем идет учиться.



Рабочие профессии, особенно с узкой специализацией, не на слуху, поэтому предприятиям приходится зачастую выкручиваться самостоятельно, чтобы создавать себе кадры.

— Наш центр создан в 2016 году как раз для того, чтобы ликвидировать недостаток квалифицированных специалистов в области производства полимеров, — рассказала Елена Орлова, генеральный директор учебного центра «Институт полимеров» и исполнительный директор ООО «Ком-Пласт». — По большому счету, внутреннюю потребность в литейщиках-наладчиках мы закрыли, но наши курсы оказались востребованы и на других предприятиях, и в других городах, и даже за рубежом. Желающие учиться тоже есть, в том числе проходить повышение квалификации, поэтому сейчас у нас есть набор и открытые группы.



При этом Елена Орлова отмечает, что в центр приходят разные люди — например, представители творческих профессий. Но все-таки для того, чтобы стать наладчиком, нужны определенные технические навыки и знания — точнее, с ними процесс обучения пойдет быстрее.



Советник директора Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга (ЦОПП) Александр Ружинский говорит, что при переобучении пользуются спросом различные компетенции, хотя, безусловно, перекос в цифровую сферу есть.

— Мы видим, что запросы работодателей не совсем коррелируются с тем, чему идут учиться люди, — соглашается он. — Работодатели почти во всех сферах испытывают кадровый голод в сегменте линейного персонала. Это касается и сферы обслуживания, и строительства — не хватает рабочих рук, и рынок готов поглотить их столько, сколько ему предложат.



По словам Ружинского, люди не слишком хорошо знают о состоянии рынка труда, поэтому им нужна определенная профориентация. Лучше при этом разбираются те, кто сам оплачивает свое переобучение, — тогда и доучиваемость лучше, и эффективность выше.

Иногда вопрос о получении дополнительной квалификации встает буквально сразу после вуза.

— Когда встает вопрос поиска нового эколога, то это всегда долго и сложно: знания, которые дают вузы, никак не соотносятся с конкретной работой, — рассказывает учредитель и генеральный директор ООО «Экотехпро» Екатерина Железнякова. — Многие выпускники считают, что работодатель должен его всему обучить. Но далеко не все в этом заинтересованы, так как это требует много усилий, а неизвестно, окупятся ли вложения, получится ли сработаться с человеком или нет. А самостоятельно получать знания выпускники не очень хотят.



При этом она соглашается, что вузы должны давать какую-то базу, а не учить заполнению определенной документации. Но вопрос, как все-таки перейти от основ к практике, так и не решен. По словам Екатерины Железняковой, как раз люди старше 40 лет уже готовы вкладываться в свое образование, чтобы работодатель выбирал их.



— Проблемой вузов всегда было то, что у них мало практики — в какой-то момент произошел разрыв между вузами и предприятиями, каждый стал жить своей жизнью, — комментирует Елена Орлова. — Наш учебный центр вместе с заводом им. «Комсомольской правды» подал заявку на участие в программе «Профессионалитет» — она, правда, направлена на среднее профессиональное образование, но главное, что студенты половину учебного времени проводят на предприятии. И когда они заканчивают учиться, то уже знакомы со всеми технологиями, им не надо адаптироваться к производству.

— Связка образовательных организаций с работодателями действительно была потеряна, — подтверждает Александр Ружинский. — ЦОПП как раз и призван выступить таким мостом, причем не только с вузами и СПО, но и с большим рынком коммерческого образования. Такая связка, безусловно, нужна.



Он привел в пример обучение BIM-проектированию — на специалистов в этой области есть большой запрос на рынке. Есть несколько вузов, которые готовят этих специалистов, но у выпускников не хватает различных кросс-дисциплинарных знаний. Поэтому востребованы курсы, где обучают именно тому, что нужно в производственном процессе.

Специфика предприятий определяет сложности, возникающие с кадрами. Как пример — компания «Карелия Палп», чьи предприятия, в том числе Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), находятся в Карелии, в 60 км от Петрозаводска.

— Мы видим, как стремительно меняется рынок труда, сокращается объем рабочей силы, а стоимость ее привлечения растёт, — рассказывает начальник отдела кадрового обеспечения и администрирования компании «Карелия Палп» Екатерина Буланова. — Соответственно, переучивать имеющийся персонал и повышать квалификацию своих сотрудников выглядит целесообразнее. Тем не менее мы готовы и настроены развивать программы привлечения сторонних кадров: у нас есть потребность и в линейном рабочем персонале, и в инженерно-технических специалистах. Мы готовы переучивать, а вернее — обучать новой специальности: нам удалось сохранить связь предприятия с учреждениями среднего образования, есть и собственные хорошо оборудованные учебные классы на комбинате. На переобучение в среднем нам потребуется до полутора месяцев. На мой взгляд, наше преимущество еще и в местности. Все знают, что отдыхать в Карелии хорошо, а жить и иметь стабильную и интересную работу здесь — ещё лучше.



По её словам, компания готова принимать на работу выпускников вузов (для этого на предприятиях «Карелии Палп» развивают систему наставничества) и обучать молодежь, но представители вузов говорят о недоборе на технические специальности. «Мы планируем использовать возможности целевого обучения, но есть ощущение, что профориентацию надо начинать не в старших классах школы, а едва ли не с детского сада, рассказывая о разнообразии мира профессий. Несомненно важно в таких градообразующих городах, как Кондопога, поддерживать и трудовые династии для сохранения производственного опыта и численности трудоспособного населения», — говорит Екатерина Буланова.

Участники круглого стола подтвердили, что и в Петербурге абитуриенты не слишком охотно идут на сложные технические специальности, так как для них и набор экзаменов ЕГЭ сложнее, и учиться непросто.

— До сих пор часто люди идут туда, где легче учиться, просто для того, чтобы получить диплом, не задумываясь о дальнейшем трудоустройстве, — сетует Александр Ружинский.



— Так называемая гуманитаризация высшего образования, когда выпускники школ предпочитают сдавать гуманитарные предметы вместо более сложных технических, имеет место, — поддерживает его Екатерина Буланова.

Учиться так учиться

Возможности для переобучения есть платные и бесплатные, но надо понимать, что придется действительно заниматься.

— Зачастую желающие учиться в рамках нацпроекта, особенно онлайн, оказываются неготовы отдавать процессу обучения столько времени, сколько предусмотрено учебными планами. Порой, чтобы успеть сдать промежуточные контрольные точки, приходится заниматься семь дней в неделю. До финиша обучения доходят не все, — отмечает Татьяна Иванова.

По ее словам, сейчас есть разные возможности для бесплатного обучения. Например, тем, кто состоит на учете в службе занятости, достаточно просто заявить о желании освоить новую профессию, и специалисты помогут состыковать возможности — образование, опыт, задатки, здоровье — с реальностью. Проще действовать по проекту «Демография»: достаточно убедиться, что подходишь под критерии, подать заявку и пройти профориентационное собеседование в центре занятости.



Татьяна Иванова при этом подчеркивает, что важно осознанно выбрать курсы по переподготовке. Например, на одном из простаивающих петербургских предприятий работодатель поддержал сотрудников в выборе обучиться на психолога. Но не учел, что это не поможет сотрудникам обрести новую профессию, так как обучение психолога — длительный процесс.

Александр Ружинский отмечает, что в процессе обучения можно получить профессию, которая позволит работать «на себя», а не искать работодателя.

— Многие популярные компетенции близки самозанятости, что побудило нас создать отдельную программу «Я — стартап», — рассказал он. — Это простой курс, который помогает вне зависимости от того, решишь ты в итоге быть предпринимателем или нет, воспитывать чувство ответственности, а также придает уверенности, чтобы попробовать себя в простых вещах, которые могут делать самозанятые. По его словам, добрая половина самых популярных профессий легко уходит в сферу самозанятости: тот же бухучет позволяет вести несколько компаний. Стоит отметить и такие квалификации, как интернет-маркетинг, фотография, графический дизайн, эстетическая косметология, парикмахерское дело. Сюда же относится популярная нынче профессия менеджера маркет-плейсов.



Для более узких ниш найти подходящий курс обучения уже не так легко.

— Я неоднократно брала к себе выпускников, обучала их составлению нормативных документов и все время думала, как бы это сделать более массово, масштабно и, желательно, онлайн, чтобы человек мог самостоятельно пошагово изучить все инструкции и сказать, что все это умеет, при приеме на работу, — говорит Екатерина Железнякова. — Тогда ему будет лишь немного не хватать практики, но уже будет значительно проще. И из внутренней потребности, из желания помочь выпускникам и коллегам родился мой собственный курс, который я создаю.

Спрос на специалистов в IT-отрасли по-прежнему высок. Сейчас они нужны не только в IT-компаниях, но и в государственных, производственных и коммерческих учреждениях. По словам Марии Батаковской, высокие заработные платы в этой отрасли мотивируют людей переобучаться. Но далеко не все, кто идет учиться, доходят до конца.



— Отсев на сложных программах бывает до 30%, и при приеме мы предупреждаем людей, что учиться будет тяжело. Нужно взвесить свои силы и понять, что учеба отнимет много времени. На дом, семью, детей и развлечения его почти не останется, — объясняет Мария Батаковская.



По ее словам, один из самых простых способов войти в отрасль — это прохождение профпереподготовки по направлению «Тестирование программного обеспечения». Обучение по этой программе занимает 8 месяцев, занятия идут 2–3 раза в неделю по 4 часа. Все остальное — дольше и сложнее.

— Формы обучения могут быть разными, — говорит Мария Батаковская. — На законодательном уровне они делятся на очное, очно-заочное и заочное обучение (с применением дистанционных технологий и без). Хотелось бы внести ясность по поводу онлайн-обучения. Часто учебные центры используют эти слова, но имеют в виду опубликованные на сайте записи лекций для самостоятельного просмотра или просто учебник, выложенный в сеть. В действительности же онлайн-обучение должно проходить посредством живого общения с преподавателем в режиме реального времени через интернет. При выборе учебного центра людям стоит обращать внимание на такие вещи.

— Заочное обучение с применением дистанционных технологий, когда все занятия в записи, в отличие от прочих форм требует высокой мотивации и самоорганизации от студента, — считает Мария Батаковская. — И даже если учебные материалы сделаны на высшем уровне (что, кстати, редко бывает), крайне мало слушателей доходит до конца — только около 10%. Человеку нужно самому заставлять себя смотреть лекции — и чаще всего он раз за разом откладывает это на будущее.



Освоение рабочих профессий кажется со стороны более простым. Но технологии усложняются везде, и цифровизация тут тоже играет роль.

— Чтобы получить специалиста с хорошей квалификацией, нужен год, — говорит Елена Орлова. — Технологии сейчас достаточно сложные, мы работаем с разными полимерами. Раньше бы вас не допустили к оборудованию, если не сдана вся теория по материалам. Но сегодня все более автоматизировано, многое делают программы, а подход идет на совмещение должностей — наладчик, технолог. Благодаря этому процесс ускоряется.



— Мы готовы взять человека со средним профессиональным образованием и обучить его нужной нам профессии за три месяца, — рассказывает Екатерина Буланова. — Кроме того, он может совмещать несколько профессий.

Несмотря на дефицит слесарей и токарей, принудительно переучивать людей на рабочие профессии — бесперспективно, считает Александр Ружинский:

— Если мы наплодим слесарей поневоле, то это будут глубоко несчастные люди, а мы не получим ни слесаря качественного, ни программиста, а ресурсы потратим. Профориентация — дело добровольное. Наша задача — создать пространство возможностей, чтобы люди могли выбрать профессию, а также обеспечить связь системы образования с работодателем. И это позволит снизить кадровый дефицит в части рабочих специальностей.

По словам Ружинского, сейчас уже нет такого, что абсолютно всем не нравятся рабочие специальности. Люди отдают себе отчет, что можно зарабатывать и на заводе, и на стройке. «Если ты квалифицированный сварщик, можешь позволить себе больше, чем в среднем человек по региону, — комментирует он, — а если очень профессиональный — и вовсе будешь ездить по крупным федеральным стройкам, делать карьеру и прилично зарабатывать».

По мнению Татьяны Ивановой, решать вопрос с отношением к рабочим профессиям надо еще на уровне профориентации подростков — так как они выбирают будущую специальность, ориентируясь в первую очередь на мнение родителей:

— Какие бы подвиги мы ни совершали, какие бы экскурсии на предприятия ни проводили, чтобы показать, что на заводе не обязательно быть в грязной одежде, а можно заработать по 150 тыс. рублей, по крайней мере в Петербурге, — это не поможет, пока старшее поколение не поймет, что парадигма изменилась.

Что касается профориентации, то для безработных она проводится по умолчанию Центром занятости, а в проекте «Демография» его роль заключается в оценке возможности кандидатов пройти бесплатные курсы по выбранной специальности.



— Из 16 тысяч заявок, поданных в Петербурге, одобрено немногим более 4 000, хотя условия вхождения минимальны, — поделилась Татьяна Иванова. — Среди причин, по которым часто отклоняются заявки: человек не ознакомился подробно и осознанно с программой обучения, с категорией участников, под которую он не подходит. Или, например, не пришел в Центр занятости на собеседование — почему-то посчитал это не нужным для себя.



Как выбрать курс

Выбирая учебное заведение, стоит ориентироваться в первую очередь на сегодняшний рынок труда (что востребовано), свои возможности работать и развиваться в выбранном направлении, считает Татьяна Иванова.

— Много стало появляться курсов, качество которых никто не в состоянии проверить, — говорит Александр Ружинский. — Но в случае переподготовки единственный критерий — не красивые слова, а то, что получается на выходе, то есть процент трудоустройств. Именно на него надо смотреть.

Логично предположить: если при предприятии есть учебный центр, то работодатель в первую очередь рассматривает его выпускников.



По словам Екатерины Железняковой, если человек сам выбирает курс, то логично посмотреть и содержание самой программы — как это можно применить на практике.

При этом не надо думать, что диплом или удостоверение об окончании курсов — это просто «корочки».

— Кто хорошо учит, тот выдает «корочки», которые котируются на рынке, — уверена Мария Батаковская. — Кроме того, учебное заведение обязано подавать сведения о слушателях и выданных документах на повышение квалификации и переподготовку в федеральный реестр. Для слушателей это гарантия, что будущий работодатель может проверить подлинность их документов, а в случае утери появляется возможность их восстановить, даже если учебного заведения больше не существует. При выборе образовательной организации обратите внимание на договор: если в нем нет слова «обучение», то это что угодно, но не обучающая организация. Существует множество регламентирующих документов. У нас, например, есть лицензия, мы соблюдаем все требования закона об образовании. А кто-то не считает нужным все это соблюдать и «продает» любые дипломы всем желающим.



К слову, все программы обучения безработных и соискателей по программе «Демография» можно найти в интернете. Наличие учебных заведений в этих списках означает, по крайней мере, что с нормативной базой у них все в порядке, отмечает Татьяна Иванова.

Профессия по интернету

Гибридные формы обучения серьезно продвинули вперед сферу допобразования и сделали его доступным большему количеству людей.



— Есть знания, получение которых не требует личного присутствия, иногда достаточно и записанных видеокурсов, — комментирует Александр Ружинский. — Но есть навыки, которые невозможно тренировать онлайн, — например пресловутые Soft Skills. Пока виртуальные технологии не так развиты, чтобы развивать эмпатию и командное взаимодействие онлайн, поэтому эффективность таких предложений вызывает сомнения.

Дистанционное обучение применяют практически все, если только это возможно.

— У нас есть теоретическая часть обучения: например, материаловедение вполне можно изучать онлайн, — поясняет Елена Орлова. — Для развития практических навыков мы создаем видеоинструкции, которые помогают, если что-то забыл, пропустил, не понял с первого раза. Но, конечно, невозможно обучиться работе на станке, пока не попробуешь все руками.



Поэтому для промышленности онлайн применяется весьма ограниченно, подтверждает Екатерина Буланова.

В IT, казалось бы, проблем с онлайн-форматом быть не должно. По словам Марии Батаковской, на всех программах у них можно учиться очно и онлайн. «Есть люди, которые сразу говорят, что хотят учиться удаленно, даже не хотят приезжать к нам. А есть те, особенно как раз из категории 40+, которые не уверены в том, что способны учиться через интернет, — поясняет она. — Но в процессе обучения, попробовав онлайн-формат, некоторые заявляют желание перейти в него, поверив в свои силы. А вот обратных переходов мы не видим».

Не дипломом единым

Для переобучения нужна мотивация, а для того, чтобы учиться рабочим профессиям, ее по-прежнему не хватает.

— Мы видим низкую мотивацию к обучению и считаем своей задачей дальше мотивировать людей к обучению, получать дополнительные профессии, — говорит Екатерина Буланова. — Также мы видим перспективы в дальнейшей цифровизации деревообработки, что сделает труд более квалифицированным и интересным для людей.



По словам Елены Орловой, рабочие профессии надо продвигать, делиться успешным опытом.

— Сейчас программу «Профессионалитет» рекламируют по телевизору, и нужно еще больше вариантов, чтобы люди — и молодые, и более старшего возраста — знали все возможности.



Александр Ружинский предлагает в принципе продвигать идею того, чтобы не рассматривать свой карьерный выбор как единственный в своей жизни:

— Мы стали жить дольше, ситуация меняется, а от карьерных решений зависит качество жизни. Не обязательно развиваться в одном направлении — надо действительно использовать возможности, которые дает государство для этого. И вполне возможно, что рабочая специальность в позитивном ключе может изменить вашу жизнь.

— Я призываю получать именно профессию, — говорит Екатерина Железнякова. — Люди, которые осознанно делают выбор, сами платят за образование, у них и мотивация выше, и результат лучше.

Также она призвала образовательные учреждения учитывать особенности менталитета сегодняшнего человека и его восприятие информации и для достижения большего результата поменять форму — долгие лекции неэффективны, доносить информацию лучше на конкретных примерах.



Тему выбора профессии поддержала и Екатерина Буланова из «Карелии Палп»: «Именно для осознанности выбора и понимания, чем человек будет заниматься после получения диплома, мы организуем многочисленные экскурсии для школьников и студентов, — говорит она. — И знаете, экскурсии на производство очень востребованы, как учебными заведениями Карелии, так и таковыми Северо-Запада».

— Для переподготовки есть возможности, нужно, чтобы было желание учиться, — подчеркнула Мария Батаковская. — Также нужно понимать, что учиться нелегко. Но если прикладывать определенные усилия, результат будет положительным — человек освоит новую востребованную профессию и найдет себя на рынке труда.

Татьяна Иванова призвала ответственно относиться к советам, которые дают родители своим детям относительно выбора профессии. Тогда, возможно, им и не придется переучиваться в молодом возрасте. Дальше рынок и живая позиция будут подсказывать, каких компетенций нужно набрать.

— Нужно быть активнее, расширять свои горизонты, внимательнее смотреть на рынок труда. Несчастные слесари нам не нужны, как и несчастные программисты, — резюмировала она.



Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»