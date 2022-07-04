Швыдкой предложил ввести параллельный импорт для кинотеатров

Аналогичный «параллельному импорту» сценарий можно распространить на кинотеатры. Речь может идти о параллельном прокате или принудительном лицензировании фильмов. Такое мнение высказал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.



Он отметил, что подобная мера поможет сохранить сети кинотеатров.

«Это как угодно можно называть, но это один из вариантов», – заявил Швыдкой в эфире радио «Комсомольская правда» (цитата по ТАСС).