Швыдкой предложил ввести параллельный импорт для кинотеатров

Аналогичный «параллельному импорту» сценарий можно распространить на кинотеатры. Речь может идти о параллельном прокате или принудительном лицензировании фильмов. Такое мнение высказал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Он отметил, что подобная мера поможет сохранить сети кинотеатров.
«Это как угодно можно называть, но это один из вариантов», – заявил Швыдкой в эфире радио «Комсомольская правда» (цитата по ТАСС).
Швыдкой также назвал число отечественных фильмов, которые нужно снимать каждый год во имя сохранения кинотеатров. По его мнению, для этого нужно снимать как минимум 200 – 250 картин в год. При этом, он подчеркнул, что сборы российских фильмов в последние годы были весьма неплохи.