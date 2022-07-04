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    Швыдкой предложил ввести параллельный импорт для кинотеатров

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    13 комментариев

    Аналогичный «параллельному импорту» сценарий можно распространить на кинотеатры. Речь может идти о параллельном прокате или принудительном лицензировании фильмов. Такое мнение высказал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Он отметил, что подобная мера поможет сохранить сети кинотеатров.

    «Это как угодно можно называть, но это один из вариантов», – заявил Швыдкой в эфире радио «Комсомольская правда» (цитата по ТАСС).

    Швыдкой также назвал число отечественных фильмов, которые нужно снимать каждый год во имя сохранения кинотеатров. По его мнению, для этого нужно снимать как минимум 200 – 250 картин в год. При этом, он подчеркнул, что сборы российских фильмов в последние годы были весьма неплохи.

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    Комментарии 13

    26592706605 Июл 2022 в 01:26
    Индийские же фильмы производятся в большом достатке.....и сводки Кукушонкова перед началом сеанса.......так победим........
    +0-0
    Денеб05 Июл 2022 в 00:56
    А зачем Швыдкому западные бездуховные фильмы? Хочет подорвать авторитет нашей власти? Неужто тоже из пятой колонны и скрытый иноагент?
    +0-0
    svs-5705 Июл 2022 в 00:29
    Вернуть видеосалоны гнусный голос и тень головы на полэкрана.
    Официально можно воровать.
    Нужно это в конституции прописать.
    +0-0
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    Комментарии
    13

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