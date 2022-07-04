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    Федерация хоккея России попросила власти прояснить ситуацию с Федотовым

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    Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что федерация следит за развитием событий.

    Федерация хоккея России обратилась в государственные органы, чтобы прояснить подробности истории с вратарём Иваном Федотовым. Об этом 4 июля сообщают РИА Новости и «Коммерсантъ».

    «Федерация хоккея России следит за ситуацией с вратарем национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии. ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела», — сказал Третьяк.

    1 июля в Петербурге сотрудники уголовного розыска встретили Ивана Федотова у ледовой арены и доставили в военкомат. Из военкомата его увезли на скорой в военный госпиталь. «Фонтанка» узнала, что сейчас Федотов уже в звании рядового находится в Северодвинске (Архангельская область), где располагается 907-й учебный центр главкомата Военно-Морского флота. Там спортсмен пробудет до сентября, после чего будет выбрано место для его службы.

    Отметим, что главком ВМФ Николай Евменов — большой любитель хоккея. Во время его командования Северным флотом там воссоздали военную хоккейную лигу, а команда СФ считается самой сильной среди всех команд Минобороны.


    Иван Федотов — 25-летний вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина.

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