Федерация хоккея России попросила власти прояснить ситуацию с Федотовым

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что федерация следит за развитием событий.

Федерация хоккея России обратилась в государственные органы, чтобы прояснить подробности истории с вратарём Иваном Федотовым. Об этом 4 июля сообщают РИА Новости и «Коммерсантъ».

«Федерация хоккея России следит за ситуацией с вратарем национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии. ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела», — сказал Третьяк.

