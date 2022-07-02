Авиакомпания Nordstar закрыла подразделение в Петербурге: нет перспектив развития рынка

Петербургское подразделение авиакомпании Nordstar с 1 июля закрыто. По информации РБК, в нем работало 30 сотрудников, которым было предложено перейти на работу в Домодедово или в «домашнем» для компании Красноярске. Эту информацию журналистам подтвердил генеральный директор и совладелец перевозчика Леонид Мохов.
Текст письма, обращенного к сотрудникам, появился 2 июля в группе «Типичный бортпроводник». В авиакомпании объяснили, что на протяжении многих лет старались найти свой рынок в Петербурге, пробовали открывать новые рейсы и ждали более благоприятной обстановки для развития чартерной программы — но ничего не случилось.
«Перспективы развития рынка авиаперевозок в Санкт-Петербурге для нашей авиакомпании на сегодняшний день и в обозримом будущем отсутствуют. Причины нам всем понятны — полное переформатирование рынка в стране», — говорится в обращении.
Тем работникам, которым не подойдут предложенные варианты трудоустройства, обещан вариант расторжения договора по соглашению сторон с выплатой трех среднемесячных заработков.
25 марта стало известно, что «Норильский никель» продал 100% акций авиаперевозчика NordStar менеджменту компании.