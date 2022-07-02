Авиакомпания Nordstar закрыла подразделение в Петербурге: нет перспектив развития рынка

Петербургское подразделение авиакомпании Nordstar с 1 июля закрыто. По информации РБК, в нем работало 30 сотрудников, которым было предложено перейти на работу в Домодедово или в «домашнем» для компании Красноярске. Эту информацию журналистам подтвердил генеральный директор и совладелец перевозчика Леонид Мохов.



Текст письма, обращенного к сотрудникам, появился 2 июля в группе «Типичный бортпроводник». В авиакомпании объяснили, что на протяжении многих лет старались найти свой рынок в Петербурге, пробовали открывать новые рейсы и ждали более благоприятной обстановки для развития чартерной программы — но ничего не случилось.

