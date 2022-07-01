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    Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

    Концерн ВКО «Алмаз — Антей» прекращает участие в зарубежных рейтингах оборонных компаний

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    АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» заявил о прекращении участия в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения.

    В частности, речь идет о ежегодных списках производителей оружия, которые публикуют Стокгольмский институт исследования проблем мира SIPRI и американский специализированный еженедельник Defense News. Рейтинги составляют на основе данных об объеме и структуре консолидированной выручки. Последние десять лет концерн стабильно входил в двадцатку в этих рейтингах, но в связи с усилением санкций значительная часть информации в сфере ОПК стала относиться к закрытым данным.

    Несмотря на рост выручки концерна по итогам 2021 года относительно 2020 года, в холдинге считают раскрытие этих показателей чувствительной информацией, распространение которой могут использовать для усиления санкционного давления на компанию и ее партнеров.

    Также в концерне не уверены в бесспорной достоверности ранжирования компаний в зарубежных рейтингах, поскольку декларируемые компаниями объемы продаж не всегда возможно проверить. Как отмечают в холдинге, в последние годы это привело к появлению в списках лидеров новых компаний — без прозрачной истории, без репутации на международном рынке оружия.

    Поскольку производственная деятельность концерна не ограничивается продукцией военного назначения, сейчас «уважение к партнерам и необходимость развития вступают в противоречие с возможностью участия холдинга в международных рейтингах производителей военной продукции», подытожили в компании.

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