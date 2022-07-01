Киссинджер назвал три сценария окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине может разрешиться тремя вариантами. О них экс-госсекретарь НАТО Генри Киссинджер рассказал в интервью изданию The Spactator.
При первом сценарии ВС РФ остаются на занятых территориях — Россия получит 20% территории Украины, а также землю вдоль Черного моря. Такой исход бывший госсекретарь Киссинджер называет победой России, потому что значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось ранее.
При втором сценарии Россию «попытаются вытеснить» с Крыма. По мнению Киссинджера, в таком случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».
Третий вариант предполагает, что Киев окажется способен «удержать Россию», а линия противостояния «будет отодвинута» к границам начала спецоперации. Такое положение дел будет означать официальный проигрыш Москвы, считает Киссинджер. В этом случае Украина, по его словам, будет перевооружена. Между Украиной и НАТО наладятся тесные связи, также страна может сама стать членом альянса.
Киссинджер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается реализовать третий сценарий.
В конце мая экс-госсекретарь Генри Киссинджер рассказывал на экономическом форуме в Давосе, как необходимо разрешить кризис на Украине. «Идеальным результатом стало бы, если б Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — сказал он.