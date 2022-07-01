Киссинджер назвал три сценария окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине может разрешиться тремя вариантами. О них экс-госсекретарь НАТО Генри Киссинджер рассказал в интервью изданию The Spactator.



При первом сценарии ВС РФ остаются на занятых территориях — Россия получит 20% территории Украины, а также землю вдоль Черного моря. Такой исход бывший госсекретарь Киссинджер называет победой России, потому что значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось ранее.

При втором сценарии Россию «попытаются вытеснить» с Крыма. По мнению Киссинджера, в таком случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».

