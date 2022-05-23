Киссинджер объяснил, как необходимо разрешить кризис на Украине

Главной целью в ситуации, сложившейся вокруг Украины, является достижение нейтрального статуса страны и ее становление в качестве моста между Россией и Европой. Об этом 23 мая рассказал экс-госсекретарь (1973–1977) и советник президента США по нацбезопасности (1969–1975) Генри Киссинджер.
«Идеальным результатом стало бы, если б Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — сказал он в ходе Всемирного экономического форума в Давосе (цитата по ТАСС).
По мнению Киссинджера, необходимо уже в ближайшие два месяца начать движение к переговорам и миру на Украине.
«Необходимо начать в ближайшие два месяца, чтобы определить исход до того, как начнутся последствия и трудности, с которыми будет еще труднее справиться, в том числе для отношений России и с Европой и Украины с Европой», — считает бывший госсекретарь (цитата по ТАСС).
На его взгляд, «идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво». Также Киссинджер добавил, что исход кризиса на Украине повлияет на отношения групп стран в военной и политических сферах в будущем.
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