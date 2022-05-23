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    Киссинджер объяснил, как необходимо разрешить кризис на Украине

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    6 комментариев

    Главной целью в ситуации, сложившейся вокруг Украины, является достижение нейтрального статуса страны и ее становление в качестве моста между Россией и Европой. Об этом 23 мая рассказал экс-госсекретарь (1973–1977) и советник президента США по нацбезопасности (1969–1975) Генри Киссинджер.

    «Идеальным результатом стало бы, если б Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — сказал он в ходе Всемирного экономического форума в Давосе (цитата по ТАСС).

    По мнению Киссинджера, необходимо уже в ближайшие два месяца начать движение к переговорам и миру на Украине.

    «Необходимо начать в ближайшие два месяца, чтобы определить исход до того, как начнутся последствия и трудности, с которыми будет еще труднее справиться, в том числе для отношений России и с Европой и Украины с Европой», — считает бывший госсекретарь (цитата по ТАСС).

    На его взгляд, «идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво». Также Киссинджер добавил, что исход кризиса на Украине повлияет на отношения групп стран в военной и политических сферах в будущем.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О событиях последних суток читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии (6)

    Денеб
    Достижение нейтрального статуса вряд ли возможно.... с гопником-соседом под боком, для которого законы не писаны....
    Савва Морозов
    и чой-то он, после Мариуполя заявил?! ))
    AlBerkut
    А сколько лет Киссинджеру, столько вообще живут?
    И ведь разумные (с точки зрения его страны) вещи говорит, и вроде как не спит на ходу и с воздухом не здоровается, в отличии от дедушки Ба ака Сонный Джо🤔
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