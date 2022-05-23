Киссинджер объяснил, как необходимо разрешить кризис на Украине

Главной целью в ситуации, сложившейся вокруг Украины, является достижение нейтрального статуса страны и ее становление в качестве моста между Россией и Европой. Об этом 23 мая рассказал экс-госсекретарь (1973–1977) и советник президента США по нацбезопасности (1969–1975) Генри Киссинджер.



«Идеальным результатом стало бы, если б Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — сказал он в ходе Всемирного экономического форума в Давосе (цитата по ТАСС).