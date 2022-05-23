Покушение на мэра Энергодара и визит главы Польши в Раду. Главное о спецоперации на Украине за 22 мая

Основные ньюсмейкеры дна — политики. Они поддерживали друг друга, обвиняли в заморозке переговоров и попадали в реанимацию Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.

Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 22 мая .

Покушение на главу Энергодара



В украинском Энергодаре произошел взрыв в подъезде, куда входил глава новой администрации города, назначенный российской стороной, Андрей Шевчик.

— Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома, — сообщил источник ТАСС.

В результате Андрей Шевчик и двое его охранников получили ранения. По словам экс-мэра Энергодара Дмитрия Орлова, избранного в 2020 году, пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов написал, что Шевчик находится в реанимации.

Позже в местных правоохранительных органах сообщили, что угрозы для жизни раненого Андрея Шевчика нет. СК РФ начал расследование обстоятельств покушения на жизнь мэра Энергодара, сообщили в пресс-службе ведомства.

Заседание Верховной рады Заседание законодательного органа Украины 22 мая посетил президент Польши Анджей Дуда. Он стал первым главой иностранного государства, побывавшим в Верховной раде с 24 февраля . Депутаты встретили его аплодисментами. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании, заявил о достигнутой с руководством Польши договоренности упростить пересечение границы между странами.

Также Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине еще на 90 дней, до 23 августа . Кроме того, парламент Украины одобрил выход из соглашения СНГ об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне (предполагает обязательство содержать воинские захоронения и памятники), соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и соглашения о совместном аграрном рынке, сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Верховная рада также денонсировала соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения и запретила ввозить лекарства, произведенные в России или Белоруссии.

Переговоры

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что инициатива замораживания переговоров исходит от Киева.

— Месяц назад мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован, и мы намеревались двигаться дальше, однако с той поры — никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины, — сообщил Мединский в эфире белорусского телеканала.

Чиновник также добавил, что встреча президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского возможна, «чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы».



«Аэрофлот» может начать разбирать самолеты Из-за дефицита запчастей авиакомпания «Аэрофлот» через три месяца может начать разбирать свои самолеты на запчасти, сообщило агентство Bloomberg. К такому выводу пришли аналитики компании IBA, они считают, что российским авиаперевозчикам хватит запасов запчастей на три месяца.

В парке «Аэрофлота» более 350 самолетов, большинство из них — Airbus и Boeing. Из-за санкций компания в скором времени столкнется с дефицитом запчастей. До 24 февраля «Аэрофлот» выполнял рейсы в 56 стран, а к середине мая их число сократилось до 13, отмечает Bloomberg. В конце февраля Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. Кроме того, США и ЕС закрыли воздушное пространство для российских самолетов.