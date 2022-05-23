Покушение на мэра Энергодара и визит главы Польши в Раду. Главное о спецоперации на Украине за 22 мая

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.
Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки,
Покушение на главу Энергодара
В украинском Энергодаре произошел взрыв в подъезде, куда входил глава новой администрации города, назначенный российской стороной, Андрей Шевчик.
— Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома, — сообщил источник ТАСС.
В результате Андрей Шевчик и двое его охранников получили ранения. По словам экс-мэра Энергодара Дмитрия Орлова, избранного в 2020 году, пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов написал, что Шевчик находится в реанимации.
Позже в местных правоохранительных органах сообщили, что угрозы для жизни раненого Андрея Шевчика нет.
СК РФ начал расследование обстоятельств покушения на жизнь мэра Энергодара, сообщили в пресс-службе ведомства.
Заседание Верховной рады
Заседание законодательного органа Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании, заявил о достигнутой с руководством Польши договоренности упростить пересечение границы между странами.
Также Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине еще на 90 дней, до
Кроме того, парламент Украины одобрил выход из соглашения СНГ об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне (предполагает обязательство содержать воинские захоронения и памятники), соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и соглашения о совместном аграрном рынке, сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Верховная рада также денонсировала соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения и запретила ввозить лекарства, произведенные в России или Белоруссии.
Переговоры
Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что инициатива замораживания переговоров исходит от Киева.
— Месяц назад мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован, и мы намеревались двигаться дальше, однако с той поры — никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины, — сообщил Мединский в эфире белорусского телеканала.
Чиновник также добавил, что встреча президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского возможна, «чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы».
«Аэрофлот» может начать разбирать самолеты
Из-за дефицита запчастей авиакомпания «Аэрофлот» через три месяца может начать разбирать свои самолеты на запчасти, сообщило агентство Bloomberg. К такому выводу пришли аналитики компании IBA, они считают, что российским авиаперевозчикам хватит запасов запчастей на три месяца.
В парке «Аэрофлота» более 350 самолетов, большинство из них — Airbus и Boeing. Из-за санкций компания в скором времени столкнется с дефицитом запчастей.
До 24 февраля «Аэрофлот» выполнял рейсы в 56 стран, а к середине мая их число сократилось до 13, отмечает Bloomberg. В конце февраля Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. Кроме того, США и ЕС закрыли воздушное пространство для российских самолетов.