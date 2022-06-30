Тушение пожаров, сортировка мусора и 3D-принтеры. «Алмаз-Антей» покажет на «ИННОПРОМЕ» гражданскую технику

АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» выступит индустриальным партнером выставки «ИННОПРОМ-2022», которая пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Пять дочерних обществ концерна представят там инновационные образцы техники и оборудования.

Брянский автомобильный завод (БАЗ), входящий в концерн, представит аэродромный стартовый пожарно-спасательный автомобиль АА 12,5–70/100 на основе современного шасси БАЗ-8080. Автомобиль используют для тушения пожаров и первоочередных аварийно-спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропорта.



Нижегородский завод 70-летия Победы покажет макет комплекса автоматизированной сортировки вторсырья и извлечения полезных вторресурсов из пластмассы, бумаги, стекла, металла, алюминия, а также из органических и теплопроводных отходов. Один комплекс позволяет автоматически сортировать мусор для города с населением от 300 тысяч до миллиона человек. На сегодня уровень переработки отходов в России не превышает 7 % , а емкость этого рынка, то есть потребность субъектов России в таких комплексах, оценивается более чем в 50 млрд рублей. В серийное производство изделие могут запустить в рамках комплексной системы обращения с ТКО национального проекта «Экология».



Отдельно АО «Северо-Западный региональный центр Концерна — Обуховский завод» (СЗРЦ) и его партнеры представят свои разработки в области импортозамещения аддитивных технологий (3D-печати). На выставке гости увидят детали сложной конфигурации для высокотехнологичных отраслей промышленности, перспективные материалы для аддитивных технологий, а также 3D-принтеры. Эти разработки уже нашли практическое применение, например 3D-принтер «Гелиос-1» используют в школах, кружках робототехники и ссузах. Высокотемпературную аддитивную установку «Ларец» используют для изготовления изделий в аэрокосмической, оборонной, медицинской сферах. На аддитивных установках Обуховского завода используют отечественное программное оборудование и сырье. Сейчас завод готовится к производству двух типов отечественных атомайзеров.



ПАО «Машиностроительный завод и м. М. И. Калинина » представит на «ИННОПРОМ-2022» электрическую тележку ЭТ2064 с асинхронным приводом для перевозки грузов весом до двух тонн. Также завод продемонстрирует компактную уборочную машину МК1000 для уборки поверхностей с твердым покрытием, мойки и уборки снега. За счет 25 видов различного оборудования ее можно использовать круглый для обслуживания городских территорий. Как отмечают производители, эта отечественная машина сопоставима по функционалу с иностранными образцами, но при этом она на 30 % дешевле.

