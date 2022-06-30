Тушение пожаров, сортировка мусора и 3D-принтеры. «Алмаз-Антей» покажет на «ИННОПРОМЕ» гражданскую технику

АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» выступит индустриальным партнером выставки «ИННОПРОМ-2022», которая пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Пять дочерних обществ концерна представят там инновационные образцы техники и оборудования.
Брянский автомобильный завод (БАЗ), входящий в концерн, представит аэродромный стартовый пожарно-спасательный автомобиль АА 12,5–70/100 на основе современного шасси БАЗ-8080. Автомобиль используют для тушения пожаров и первоочередных аварийно-спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропорта.
Нижегородский завод 70-летия Победы покажет макет комплекса автоматизированной сортировки вторсырья и извлечения полезных вторресурсов из пластмассы, бумаги, стекла, металла, алюминия, а также из органических и теплопроводных отходов. Один комплекс позволяет автоматически сортировать мусор для города с населением от 300 тысяч до миллиона человек. На сегодня уровень переработки отходов в России не превышает
Отдельно АО «Северо-Западный региональный центр Концерна — Обуховский завод» (СЗРЦ) и его партнеры представят свои разработки в области импортозамещения аддитивных технологий (3D-печати). На выставке гости увидят детали сложной конфигурации для высокотехнологичных отраслей промышленности, перспективные материалы для аддитивных технологий, а также 3D-принтеры. Эти разработки уже нашли практическое применение, например 3D-принтер «Гелиос-1» используют в школах, кружках робототехники и ссузах. Высокотемпературную аддитивную установку «Ларец» используют для изготовления изделий в аэрокосмической, оборонной, медицинской сферах. На аддитивных установках Обуховского завода используют отечественное программное оборудование и сырье. Сейчас завод готовится к производству двух типов отечественных атомайзеров.
ПАО «Машиностроительный завод и
АО «ИЭМЗ «Купол» покажет новую линейку газовых инфракрасных излучателей «светлого» типа для больших площадей, а также широкий спектр холодильного оборудования, систем кондиционирования и охлаждения, термостатирования, заморозки грунтов. И еще один проект «Купола» — производство тонкостенных оребренных труб диаметром от 16 до 22 мм, в том числе биметаллических.
— В условиях усиливающегося санкционного давления на Россию и ухода с отечественного рынка многих зарубежных компаний нам предоставляется хорошая возможность занять новые ниши, — заявил в преддверии выставки заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» Александр Ведров. — В рамках диверсификации промышленности разработка и создание высокотехнологичного оборудования из отечественных комплектующих — одна из стратегических задач.