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    По Неве прошёл бриг «Россия» под алыми парусами

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    4 комментария

    Гости праздника выпускников «Алые паруса» дождались кульминации — по Неве под гром салюта прошел бриг «Россия».

    Музыкальным сопровождением были выбраны композиции «Есть только миг» из «Земли Санникова», «Беловежская пуща» от «Песняров», и «Хор невольниц» из оперы «Князь Игорь» в исполнении Александра Маршала.

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    Видео эффектного появления парусника и пиротехнического шоу смотрите в нашей трансляции.

    Концерт на Дворцовой продолжится, а городу предстоит длинная ночь: метро сегодня не закроется, и выпускники могут веселиться до утра.

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    Комментарии (4)

    KJB
    Вот честно, безотносительно политики и военной ситуации. Хотя, кстати, могли бы и не устраивать сие мероприятие, с учетом обстановки...
    По существу: опять адский грохот в ночи, распугивающий домашних животных и наверное городских птиц. Ну сколько можно свое ЧСВ выпячивать?? Зачем этот "праздник" в таком варианте? Помпезность, пафос, шум. Дети спать по идее должны, а не портить себе нервную систему на этом сборище.
    Jekpot
    Россия плывёт в счастливое будущее. Завидуйте молча
    Денеб
    Куда плывёшь, ты, Россия? Что с тобой будет завтра? Столетиями ты демонстрировала всему миру, как не надо жить.....
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