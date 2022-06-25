По Неве прошёл бриг «Россия» под алыми парусами

Гости праздника выпускников «Алые паруса» дождались кульминации — по Неве под гром салюта прошел бриг «Россия».
Музыкальным сопровождением были выбраны композиции «Есть только миг» из «Земли Санникова», «Беловежская пуща» от «Песняров», и «Хор невольниц» из оперы «Князь Игорь» в исполнении Александра Маршала.
Видео эффектного появления парусника и пиротехнического шоу смотрите в нашей трансляции.
Концерт на Дворцовой продолжится, а городу предстоит длинная ночь: метро сегодня не закроется, и выпускники могут веселиться до утра.