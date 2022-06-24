В Тверской области трое маленьких детей утонули, купаясь в водохранилище

Трое маленьких детей утонули в водохранилище в Тверской области. По предварительной информации, взрослых рядом не было.



Тела мальчиков 2014, 2016 и 2015 годов рождения нашли на берегу и в воде Негочанского водохранилища 24 июня, сообщает Следственный комитет региона. На месте работают следователи. Следов насильственной смерти, по данным СК, не обнаружено. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.



Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего, информирует правительство региона. На место трагедии по его поручению выехала специальная комиссия.

