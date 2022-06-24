В Тверской области трое маленьких детей утонули, купаясь в водохранилище

Трое маленьких детей утонули в водохранилище в Тверской области. По предварительной информации, взрослых рядом не было.
Тела мальчиков 2014, 2016 и 2015 годов рождения нашли на берегу и в воде Негочанского водохранилища 24 июня, сообщает Следственный комитет региона. На месте работают следователи. Следов насильственной смерти, по данным СК, не обнаружено. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего, информирует правительство региона. На место трагедии по его поручению выехала специальная комиссия.
«По предварительной информации, дети находились на водоеме без сопровождения взрослых», — сообщают власти.