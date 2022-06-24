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    Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

    Технологический акселератор для малого и среднего бизнеса в нефтегазовой отрасли пройдет в Нижнем Новгороде

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    АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"» при поддержке Ассоциации «Нефтегазовый кластер» проведет демодень технологического акселератора в нефтегазовой отрасли. Мероприятие пройдет 28 июня Нижнем Новгороде на базе АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» (входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», является участником «Нефтегазового кластера»).

    Участники акселератора прошедшие предварительный отбор предприятия малого и среднего бизнеса ТЭК, команды стартапов ведущих российских вузов и НИИ, резиденты бизнес-инкубаторов и технопарков, а также авторы инновационных разработок и исследований, решающих актуальные производственные задачи нефтегазовой отрасли. Каждый участник получит экспертную оценку своего проекта и шанс на долгосрочное сотрудничество с ключевыми игроками нефтегазового рынка. Специалисты крупнейших российских компаний в сфере ТЭК — ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» и ПАО «СИБУР Холдинг» — поделятся опытом, экспертными оценками и прогнозами развития отрасли.

    Как заявил заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"» Александр Ведров, концерн готов организовать производство и нарастить поставки высокотехнологичной отечественной продукции в интересах ТЭК, а также помочь наладить кооперацию для скорейшего импортозамещения зарубежной продукции.

    — При запуске технологического акселератора отберут перспективные проекты, которые интегрируют в бизнес-проекты концерна, — заявил он. — Мы открыты и готовы к сотрудничеству для решения важнейших задач в сфере ТЭК и диверсификации производства предприятий нашего холдинга.

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