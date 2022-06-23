В Европе заявили, что статус кандидата в ЕС для Украины носит только символический характер

Присоединение Украины к Евросоюзу потребует огромных реформ и времени, поэтому статус кандидата в ЕС носит символический характер, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на открытии европейского саммита в четверг, 23 июня.
«Это важный символический сигнал, но очевидно, что для Украины это будет долгий путь с огромными реформами, которые займут много времени», — цитирует заявление де Кроо РИА Новости.
Бельгийский премьер добавил, что Евросоюз должен быть готов взять ответственность, если страны проведут соответствующие реформы.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Вступление в ЕС, как сообщалось, подразумевает выполнение Киевом определенных условий «в отношении верховенства закона, справедливости и борьбы с коррупцией» и может затянуться на срок более 10 лет.