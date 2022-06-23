В Европе заявили, что статус кандидата в ЕС для Украины носит только символический характер

Присоединение Украины к Евросоюзу потребует огромных реформ и времени, поэтому статус кандидата в ЕС носит символический характер, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на открытии европейского саммита в четверг, 23 июня.

«Это важный символический сигнал, но очевидно, что для Украины это будет долгий путь с огромными реформами, которые займут много времени», — цитирует заявление де Кроо РИА Новости.