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    В Европе заявили, что статус кандидата в ЕС для Украины носит только символический характер

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    8 комментариев

    Присоединение Украины к Евросоюзу потребует огромных реформ и времени, поэтому статус кандидата в ЕС носит символический характер, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на открытии европейского саммита в четверг, 23 июня.

    «Это важный символический сигнал, но очевидно, что для Украины это будет долгий путь с огромными реформами, которые займут много времени», — цитирует заявление де Кроо РИА Новости.

    Бельгийский премьер добавил, что Евросоюз должен быть готов взять ответственность, если страны проведут соответствующие реформы.

    Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Вступление в ЕС, как сообщалось, подразумевает выполнение Киевом определенных условий «в отношении верховенства закона, справедливости и борьбы с коррупцией» и может затянуться на срок более 10 лет.

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    Комментарии (8)

    Денеб
    Братскому народу Украины - достойное будущее в составе ЕС!
    СлаваРоссии
    Опять фейками Украину кормят! Этим Проамериканским евробюрократам только и надо, чтобы Украина отправляла на смерть своих ребят для ослабления России.
    Две монеты
    Чтобы вступить в ЕС нужно выполнить требования. Есть страны (напр. Турция), которые отказались эти требования выполнять и уже 22 года ходят в кандидатах. Украина в отличии от Турции замотивирована на изменения, поэтому я не удивлюсь быстрому прогрессу.
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