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    Боевые действия на Украине

    Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС. Есть пара условий

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    Еврокомиссия дала рекомендацию предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюз. Об этом 17 сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом.

    Как отмечает агентство, в будущем Киев должен будет выполнить несколько условий «в отношении верховенства закона, справедливости и борьбы с коррупцией». Нет ускоренного пути в ЕС, говорится в публикации. Вступление в Евросоюз может затянуться на срок более 10 лет.

    Накануне стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги, посетившие накануне Киев, выступили за предоставление Украине статута кандидата в члены ЕС.

    Однако взамен «за закрытыми дверями» призвали, по данным СМИ, украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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