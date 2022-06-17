Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС. Есть пара условий

Еврокомиссия дала рекомендацию предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюз. Об этом 17 сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом.

Как отмечает агентство, в будущем Киев должен будет выполнить несколько условий «в отношении верховенства закона, справедливости и борьбы с коррупцией». Нет ускоренного пути в ЕС, говорится в публикации. Вступление в Евросоюз может затянуться на срок более 10 лет.