Die Welt: Макрон, Шольц и Драги попросили Зеленского возобновить переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги, посетившие накануне Киев, выступили за предоставление Украине статута кандидата в члены ЕС.
Как пишет 16 июня немецкое издание Die Welt, лидеры стран ЕС взамен «за закрытыми дверями» призвали украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
В публикации говорится, что ущерб для экономики их стран становится все больше и его трудно компенсировать. Также экономический рост в ЕС резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня.
Недавно стало известно, что главы Франции, Германии и Италии прибыли на Украину. Они добирались поездом. Вскоре президент Франции Макрон заявил, что готов приехать в Москву, но при одном условии.