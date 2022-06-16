СМИ: Главы Франции, Германии и Италии прибыли на Украину

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыли на Украину. Об этом 16 июня сообщил итальянский новостной телеканал RaiNews24.
«Европейские лидеры уже находятся на территории Украины», — сообщила ведущая новостей.
По информации телеканала, главы государств прибудут в Киев с территории Польши. Издание показало неформальную фотографию, где Драги, Макрон и Шольц общаются за столом в поезде.
Никакой официальной информации об этой поездке по соображениям безопасности не распространялось.