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    Боевые действия на Украине

    СМИ: Главы Франции, Германии и Италии прибыли на Украину

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    Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыли на Украину. Об этом 16 июня сообщил итальянский новостной телеканал RaiNews24.

    «Европейские лидеры уже находятся на территории Украины», — сообщила ведущая новостей.

    По информации телеканала, главы государств прибудут в Киев с территории Польши. Издание показало неформальную фотографию, где Драги, Макрон и Шольц общаются за столом в поезде.

    Никакой официальной информации об этой поездке по соображениям безопасности не распространялось.


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