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    Макрон готов приехать в Россию, но при одном условии

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    10 комментариев

    Визит президента Франции Эммануэля Макрона готов приехать в Москву, однако, для этого нужно одно условие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

    «Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина», – заявил Макрон (цитата по ТАСС).

    При этом лидер Франции заявил, что продолжать диалог необходимо.

    В последний раз Макрон был в Москве в начале февраля 2022 года. На следующий день глава Франции отправился в Киев. С 24 февраля Макрон и Путин общались по телефону. По подсчету французской стороны – время разговоров исчисляется десятками часов.

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    Комментарии (10)

    hal9000
    О чем с ним разговаривать...мне каЭтся более менее дельное может сказать только Берлускони..но если даже он молчит..то..
    VKuser6061189
    "Макрон был в Москве в 2024 году..."
    Так он оказывается гость из будущего...
    Vikilein
    "Визит президента Франции Эммануэля Макрона готов приехать в Москву, "

    Визит готов приехать? Эээ? Это как?
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