Макрон готов приехать в Россию, но при одном условии

Визит президента Франции Эммануэля Макрона готов приехать в Москву, однако, для этого нужно одно условие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.



«Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина», – заявил Макрон (цитата по ТАСС).

