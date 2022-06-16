Макрон готов приехать в Россию, но при одном условии

Визит президента Франции Эммануэля Макрона готов приехать в Москву, однако, для этого нужно одно условие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.
«Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина», – заявил Макрон (цитата по ТАСС).
При этом лидер Франции заявил, что продолжать диалог необходимо.
В последний раз Макрон был в Москве в начале февраля 2022 года. На следующий день глава Франции отправился в Киев. С 24 февраля Макрон и Путин общались по телефону. По подсчету французской стороны – время разговоров исчисляется десятками часов.