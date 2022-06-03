Не один десяток. Макрон рассказал, сколько часов провел за телефонными разговорами с Путиным

«Ситуация на Украине действительно сложная, поэтому я посвятил ей столько времени и энергии», — сказал Макрон (цитата по ТАСС).

За последние 6 месяцев общая продолжительность телефонных разговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина составила 100 часов. Об этом Макрон заявил 3 июля в интервью журналистам, сообщает ТАСС .

Президент Франции добавил, что ему тяжело сосчитать количество разговоров с главой России Владимиром Путиным, проведенными с декабря. Макрон оценивает длину разговоров в «не менее сотни часов».

Он также добавил, что подобные разговоры никогда не были секретом и велись по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Макрон подчеркнул, что Россию «нельзя унижать».

«Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — заявил президент Франции. И добавил: страна должна выполнять роль посредника в сложившейся ситуации.