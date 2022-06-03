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    Не один десяток. Макрон рассказал, сколько часов провел за телефонными разговорами с Путиным

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    4 комментария

    За последние 6 месяцев общая продолжительность телефонных разговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина составила 100 часов. Об этом Макрон заявил 3 июля в интервью журналистам, сообщает ТАСС.

    «Ситуация на Украине действительно сложная, поэтому я посвятил ей столько времени и энергии», — сказал Макрон (цитата по ТАСС).

    Президент Франции добавил, что ему тяжело сосчитать количество разговоров с главой России Владимиром Путиным, проведенными с декабря. Макрон оценивает длину разговоров в «не менее сотни часов».

    Он также добавил, что подобные разговоры никогда не были секретом и велись по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

    Макрон подчеркнул, что Россию «нельзя унижать».

    «Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — заявил президент Франции. И добавил: страна должна выполнять роль посредника в сложившейся ситуации.

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    Комментарии (4)

    RMN
    Отберите у Маркон телефон
    Не подходит к телефону Макрон
    E .SladkiBubalehhh
    Макарон из будущего , 3 июля , планы себе ставит , думаю он сам с собой разговаривает….. ))
    Dmitry Antonov
    А результат где, бедолага? Мог бы и больше наговорить с каким-нибудь автоответчиком, а потом посетовать на свой тяжкий и неблагодарный труд.
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