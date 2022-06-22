«Он ворвался в мою жизнь внезапно». Мария Захарова рассказала о песне, которую посвятил ей скончавшийся Пьер Нарцисс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что скончавшийся певец Пьер Нарцисс посвятил ей песню. По ее словам, знакомство с музыкантом произошло внезапно и виртуально.



«Он ворвался в мою жизнь лет 6 назад внезапно, шумно и с песней. Как-то разбирала сообщения в соцсетях и обнаружила послания от «шоколадного зайца». Познакомились виртуально. А потом он взял и прислал песню «Мария», — написала Захарова в своем Telegram-канале 22 июня.

