«Он ворвался в мою жизнь внезапно». Мария Захарова рассказала о песне, которую посвятил ей скончавшийся Пьер Нарцисс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что скончавшийся певец Пьер Нарцисс посвятил ей песню. По ее словам, знакомство с музыкантом произошло внезапно и виртуально.
«Он ворвался в мою жизнь лет 6 назад внезапно, шумно и с песней. Как-то разбирала сообщения в соцсетях и обнаружила послания от «шоколадного зайца». Познакомились виртуально. А потом он взял и прислал песню «Мария», — написала Захарова в своем Telegram-канале 22 июня.
Она отметила, что всячески отказывалась от сходств с собой в песне, потому что «казалось это нескромным».
«Он [Пьер Нарцисс] был непреклонен: это мы написали про вас», — уточнила Захарова.
Виделись Мария Захарова и певец Пьер Нарцисс очно только раз — на приеме, который был организован Управлением по делам дипкорпуса в Завидово.
«Он пел. И эту песню тоже», — добавила она.
Накануне стало известно, что российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался на 46-м году жизни.