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    «Он ворвался в мою жизнь внезапно». Мария Захарова рассказала о песне, которую посвятил ей скончавшийся Пьер Нарцисс

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    8 комментариев

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что скончавшийся певец Пьер Нарцисс посвятил ей песню. По ее словам, знакомство с музыкантом произошло внезапно и виртуально.

    «Он ворвался в мою жизнь лет 6 назад внезапно, шумно и с песней. Как-то разбирала сообщения в соцсетях и обнаружила послания от «шоколадного зайца». Познакомились виртуально. А потом он взял и прислал песню «Мария», — написала Захарова в своем Telegram-канале 22 июня.

    Она отметила, что всячески отказывалась от сходств с собой в песне, потому что «казалось это нескромным».

    «Он [Пьер Нарцисс] был непреклонен: это мы написали про вас», — уточнила Захарова.

    Виделись Мария Захарова и певец Пьер Нарцисс очно только раз — на приеме, который был организован Управлением по делам дипкорпуса в Завидово.

    «Он пел. И эту песню тоже», — добавила она.

    Накануне стало известно, что российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался на 46-м году жизни.

    Пьер Нарцисс был участником «Фабрики звезд-2» в 2003 году. Его главным хитом стала песня «Шоколадный заяц».

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    Комментарии (8)

    Денеб
    Да.... трудно жить стало.....регулярные рейсы в Аргентину прекратились......
    07A
    Прощай, камерунский Шевчук.
    252674901
    Когда он был жив, помалкивала в тряпочку.Теперь появится куча "друзей" Пьера и "Машек", которым он псвятил песню.Лишь бы они друг дружке волоса не повыдёргивали.
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