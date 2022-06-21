Стало известно, на сколько сократилось население Петербурга в прошлом году

По предварительной оценке, численность постоянного населения Петербурга на начало 2022 года составила 5,378 млн человек. За год она сократилась на 6,3 тысячи человек или на 0,1%.

Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, эти цифры указаны в заключении Контрольно-счетной палаты Петербурга по итогам проверки отчета по исполнению прошлогоднего бюджета. Документ направлен губернатору. В нем говорится, что сокращение численности населения происходило «из-за естественной убыли». В 2020 году она составила 17 311 человек, а в 2021 увеличилась еще на 13 486 человек, что было, в основном, обусловлено пандемией. На 79% это сокращение было компенсировано за счет миграционного прироста — на 24 457 человек.

Напомним, по данным Росстата, в 2020 коронавирус стал главной причиной смерти у 9 763 петербуржцев, а в 2021-м — у 22 748. Всего же в 2020-м в Петербурге скончались 72,75 тысячи (+23 % к 2019-му), а в 2021-м — 84,2 тысячи (+42 % к 2019-му). Официально «ковидные» смерти обеспечили две трети избыточной смертности в 2020 году и 90 % — в 2021-м.



О том, что еще написано в заключении Контрольно-счетной палаты о финансовых результатах прошлого года — читайте в ближайшее время в материале «Фонтанки».

