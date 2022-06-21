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    «Автодор» назвал новые сроки строительства КАД-2

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    6 комментариев

    «Автодор» намерен закончить строительство второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга в 2027 году. Ранее говорилось, что в это время работы по КАД-2 еще вовсю будут идти.

    О сроках заявил журналистам 21 июня глава госкомпании Вячеслав Петушенко. «Мы полагаем, что мы к этому времени должны завершить. У нас в пятилетке эти средства прописаны, поэтому мы в этом году максимально работу проведем по трассировке, утвердим и будем выходить на проектирование... Мы готовы и раньше, честно говоря, строители набрали очень большой темп. Все будет зависеть от финансовых возможностей», — цитирует его «Прайм».

    При этом еще три недели назад Петушенко говорил, что в 2027 году строительство будет «в активной фазе», а начало проектирования запланировано на 2025-й.

    Проект второй кольцевой был публично реанимирован минувшим летом, когда о нем напомнил президент России Владимир Путин. «Фонтанка» подробно рассказывала о различных вариантах трассировки, в итоге было принято решение не задействовать в строительстве старую бетонку А-120. Так что КАД-2 должна стать полностью новой дорогой, которая пройдет ближе к Петербургу. Стоимость оценивалась примерно в 170 млрд рублей.

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    Комментарии (6)

    260781601
    А метрополитен в городе будут когда-нибудь строить? Или инфраструктуру создают только для сбыта топлива?
    Alex000
    "Все будет зависеть от финансовых возможностей"
    Ключевой момент всей замечательной истории.
    DH_
    Вредительство и закапывание бабла.
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