«Автодор» назвал новые сроки строительства КАД-2

«Автодор» намерен закончить строительство второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга в 2027 году. Ранее говорилось, что в это время работы по КАД-2 еще вовсю будут идти.



О сроках заявил журналистам 21 июня глава госкомпании Вячеслав Петушенко. «Мы полагаем, что мы к этому времени должны завершить. У нас в пятилетке эти средства прописаны, поэтому мы в этом году максимально работу проведем по трассировке, утвердим и будем выходить на проектирование... Мы готовы и раньше, честно говоря, строители набрали очень большой темп. Все будет зависеть от финансовых возможностей», — цитирует его «Прайм».

