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    КАД-2 вокруг Петербурга отодвинулась минимум на три года

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    11 комментариев

    Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга в 2027 году будет находиться всё ещё в активной фазе. Ранее сообщалось, что проект хотят завершить в 2024-м.

    О новом понимании рабочего графика сообщает ТАСС 1 июня со ссылкой на председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко. Маршрут определят в начале следующего года, а начало проектирования намечено на 2025-й. Ранее Петушенко заявлял: «Все сроки у нас в периметре госпланирования — это 2024 год».

    Проект второй кольцевой был публично реанимирован минувшим летом, когда о нем напомнил президент России Владимир Путин. «Фонтанка» подробно рассказывала о различных вариантах трассировки, в итоге было принято решение не задействовать в строительстве старую бетонку А-120. Так что КАД-2 должна стать полностью новой дорогой, которая пройдет ближе к Петербургу. Стоимость оценивалась примерно в 170 млрд рублей.

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    Комментарии (11)

    274964502
    Петербург и Мариуполь стали побратимами. Документ подписали в местной филармонии.

    Интересно, есть ли связь.
    инкогнитто
    пасхалочка к побратимам
    KGB has yo
    а там или оcел сдохнет или падишах.
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