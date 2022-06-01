КАД-2 вокруг Петербурга отодвинулась минимум на три года

Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга в 2027 году будет находиться всё ещё в активной фазе. Ранее сообщалось, что проект хотят завершить в 2024-м.
О новом понимании рабочего графика сообщает ТАСС 1 июня со ссылкой на председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко. Маршрут определят в начале следующего года, а начало проектирования намечено на 2025-й. Ранее Петушенко заявлял: «Все сроки у нас в периметре госпланирования — это 2024 год».
Проект второй кольцевой был публично реанимирован минувшим летом, когда о нем напомнил президент России Владимир Путин. «Фонтанка» подробно рассказывала о различных вариантах трассировки, в итоге было принято решение не задействовать в строительстве старую бетонку А-120. Так что КАД-2 должна стать полностью новой дорогой, которая пройдет ближе к Петербургу. Стоимость оценивалась примерно в 170 млрд рублей.