Не отпускайте мечты. Российских выпускников просят обойтись без воздушных шаров

Выпускников российских школ попросили воздержаться от запуска воздушных шаров во время выпускных. Сделать это ради окружающей среды призывает Российский экологический оператор (РЭО) 20 июня.

Обращение связано с тем, что на этой неделе в стране массово пройдут выпускные балы. В том числе «Алые паруса» в Петербурге.



По словам главы РЭО Дениса Буцаева, традиция запускать в небо воздушные шары может нанести серьезный вред природе.



«Представьте: если каждый одиннадцатиклассник запустит в воздух хотя бы один шарик, в окружающую среду попадут более 2 тысяч килограммов неперерабатываемого пластика и латекса, из которых состоят шарики», — говорит Денис Буцаев.