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    Не отпускайте мечты. Российских выпускников просят обойтись без воздушных шаров

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    7 комментариев

    Выпускников российских школ попросили воздержаться от запуска воздушных шаров во время выпускных. Сделать это ради окружающей среды призывает Российский экологический оператор (РЭО) 20 июня.

    Обращение связано с тем, что на этой неделе в стране массово пройдут выпускные балы. В том числе «Алые паруса» в Петербурге.

    По словам главы РЭО Дениса Буцаева, традиция запускать в небо воздушные шары может нанести серьезный вред природе.

    «Представьте: если каждый одиннадцатиклассник запустит в воздух хотя бы один шарик, в окружающую среду попадут более 2 тысяч килограммов неперерабатываемого пластика и латекса, из которых состоят шарики», — говорит Денис Буцаев.

    Он отмечает, что вещества, из которых состоят воздушные шарики, разлагаются больше 4 лет. В конечном итоге шары оказываются на земле и в воде, и все время наносят вред окружающей среде. В лучшем случае, шарики оказываются на полигоне. Тогда процесс разложения занимает от 4 до 100 лет, фольгированных — до 200.

    Российский экологический оператор также напоминает, что яркие цвета шаров привлекают животных и птиц. Представители животного мира могут съесть то, что осталось от шара. В такой ситуации, в лучшем случае, они заболевают из-за блокировки пищевода, а в худшем — погибают.

    Еще одна причина, почему лучше не использовать шары — возможные лесные пожары. Они наматываются на высоковольтные провода и могут вызвать замыкание.

    В РЭО напоминают, что из-за возможных пожаров не менее опасны небесные фонарики. В июне 2013 года в заповеднике «Столбы» (Красноярск) из-за них выгорели почти 3,5 га леса.

    Напомним, что запуск воздушных шаров иногда заканчивается курьезами. Например, в Петербурге в начале июня мечты юных спортсменок не добрались до неба, зацепившись за башенный кран.

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    Комментарии (7)

    275203172
    Если ваш 3-летний ребенок просит вас купить ему лего, объясните ему, что полипропилен разлагается на полигоне в течение 500 лет, и предложите замену в виде деревянных кубиков.
    07A
    Да, да немцы снова копают уголь! Нафиг эту экологию!
    Ushat Pomoev
    "Традиция запускать в небо воздушные шары может нанести серьезный вред природе".
    И окончательно свести с ума систему ПВО?
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