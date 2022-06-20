Не отпускайте мечты. Российских выпускников просят обойтись без воздушных шаров

Выпускников российских школ попросили воздержаться от запуска воздушных шаров во время выпускных. Сделать это ради окружающей среды призывает Российский экологический оператор (РЭО) 20 июня.
Обращение связано с тем, что на этой неделе в стране массово пройдут выпускные балы. В том числе «Алые паруса» в Петербурге.
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, традиция запускать в небо воздушные шары может нанести серьезный вред природе.
«Представьте: если каждый одиннадцатиклассник запустит в воздух хотя бы один шарик, в окружающую среду попадут более 2 тысяч килограммов неперерабатываемого пластика и латекса, из которых состоят шарики», — говорит Денис Буцаев.
Он отмечает, что вещества, из которых состоят воздушные шарики, разлагаются больше 4 лет. В конечном итоге шары оказываются на земле и в воде, и все время наносят вред окружающей среде. В лучшем случае, шарики оказываются на полигоне. Тогда процесс разложения занимает от 4 до 100 лет, фольгированных — до 200.
Российский экологический оператор также напоминает, что яркие цвета шаров привлекают животных и птиц. Представители животного мира могут съесть то, что осталось от шара. В такой ситуации, в лучшем случае, они заболевают из-за блокировки пищевода, а в худшем — погибают.
Еще одна причина, почему лучше не использовать шары — возможные лесные пожары. Они наматываются на высоковольтные провода и могут вызвать замыкание.
В РЭО напоминают, что из-за возможных пожаров не менее опасны небесные фонарики. В июне 2013 года в заповеднике «Столбы» (Красноярск) из-за них выгорели почти 3,5 га леса.
Напомним, что запуск воздушных шаров иногда заканчивается курьезами. Например, в Петербурге в начале июня мечты юных спортсменок не добрались до неба, зацепившись за башенный кран.