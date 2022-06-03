«Хочу стать лучшей гимнасткой». Мечты юных спортсменок с Петровского метко зависли по дороге к небу

Юные гимнастки из Петербурга 3 июня провели флешмоб на Петровском острове, где находится центр художественной гимнастики — школа олимпийского резерва. Но что-то пошло не так.



Как сообщил читатель «Фонтанки» Антон, неподалёку от моста Бетанкура девочки запустили в небо воздушные шарики с пожеланиями: «Хочу стать лучшей гимнасткой на Земле», «Хочу выступать на соревнованиях». Однако связку отнесло ветром на территорию стройки, и она зацепилась за кран. Шанс найти препятствие в пустом небе был, наверное, один на миллион, и шарики его использовали.

