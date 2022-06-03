    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 10

    4 м/с, ю-з

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.58eur64.91
    ТЕМА ДНЯ

    Молодежи - недоступное жилье

    Куда пойти на выходныхЛегкоатлет в суде за избиениеРотенберг о будущем СКАДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Хочу стать лучшей гимнасткой». Мечты юных спортсменок с Петровского метко зависли по дороге к небу

    1029
    2 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки» Антон
    ПоделитьсяПоделиться

    Юные гимнастки из Петербурга 3 июня провели флешмоб на Петровском острове, где находится центр художественной гимнастики — школа олимпийского резерва. Но что-то пошло не так.

    Как сообщил читатель «Фонтанки» Антон, неподалёку от моста Бетанкура девочки запустили в небо воздушные шарики с пожеланиями: «Хочу стать лучшей гимнасткой на Земле», «Хочу выступать на соревнованиях». Однако связку отнесло ветром на территорию стройки, и она зацепилась за кран. Шанс найти препятствие в пустом небе был, наверное, один на миллион, и шарики его использовали.

    Больше интересных новостей читайте в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном. Свои рассказы о жизни города с фотографиями и видео присылайте в наш бот.

    Фото: читатель «Фонтанки» Антон

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    BaGira
    Когда уже закончат на всяких акциях запускать шары? Ведь сколько раз говорилосьо том, как это вредно для экологии!
    X-кот
    Сразу дать квартиру в "илитке", которую кран строит! Раз козырь прилип
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close