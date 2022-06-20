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    Министр транспорта: «Аэрофлот» может перейти на самолеты Ту-214

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    28 комментариев

    Российская авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает самолет Ту-214 в качестве базового для своего авиапарка. Об этом 20 июня в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

    «Ту-214 — одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности «Аэрофлот», как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить», — сказал он.

    В начале июня стало известно, что «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в госкорпорацию «Ростех», 300 самолетов отечественного производства.

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    Комментарии (27)

    VKuser174198221
    Зато как звучит...Закажем триста самолетов...перейдем...импортозаместим...А там: или эмир умрет, либо министра куда переведут....
    275016150
    Летайте самолётами «Аэрофлота»!
    Живите на лету…
    А если вдруг нелетная погода
    Vasya11
    Укработы, радуйтесь пока [ГРАЧАМ].
    А у России [ЗОЛОТОЙ ВЕК], только начинается!!!
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