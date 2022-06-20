Министр транспорта: «Аэрофлот» может перейти на самолеты Ту-214

Российская авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает самолет Ту-214 в качестве базового для своего авиапарка. Об этом 20 июня в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
«Ту-214 — одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности «Аэрофлот», как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить», — сказал он.
В начале июня стало известно, что «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в госкорпорацию «Ростех», 300 самолетов отечественного производства.