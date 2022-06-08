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    У «Аэрофлота» появятся 300 самолетов российского производства

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    20 комментариев

    Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в госкорпорацию «Ростех», 300 самолетов отечественного производства. Об этом в среду, 8 июня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    В частности, речь идет о покупке воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), МС-21 и Ту-214. По словам источников издания, по договору, который планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме, большая часть заказа придется на самолеты последнего поколения — SSJ-100 и МС-21.

    Ранее в «Ростехе» заявили, что к 2024 году производство самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21 будет полностью переведено на отечественные компоненты.

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    Комментарии (20)

    274767939
    ЫЛ-86 надо опять в Воронеже производить
    SERGEY111
    А смогут ли эти самолеты когда появятся надежно и главное безопасно выполнять три основные функции - взлет полет и посадка ?
    IvanSt
    Подписать не значит жениться.
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