У «Аэрофлота» появятся 300 самолетов российского производства

Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в госкорпорацию «Ростех», 300 самолетов отечественного производства. Об этом в среду, 8 июня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В частности, речь идет о покупке воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), МС-21 и Ту-214. По словам источников издания, по договору, который планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме, большая часть заказа придется на самолеты последнего поколения — SSJ-100 и МС-21.