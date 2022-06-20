В Новом Девяткино на раме шестого этажа балансировал малыш. Его все снимали на телефоны, но в 112 никто не позвонил

Юного «эквилибриста» наблюдали вчера жители Арсенальной улицы в Новом Девяткино. Снимали на видео и подбадривали. Но и только.

Мальчик, судя по видео, которое местная жительница выложила в районную группу накануне, 19 июня, около 23:30, лет 4–5, несмотря на решетки на окнах, стоял в оконной раме шестого этажа. А потом и вовсе спустился на парапет. Снизу за его действиями наблюдали и снимали с десяток человек. Они все ему советовали вернуться обратно в квартиру, что он в итоге и сделал.

В МЧС области и ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что никакие сообщения о произошедшем к ним не поступали.



Тем не менее после появления видео полиция проведет проверку и найдет родителей мальчика.

