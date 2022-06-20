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    В Новом Девяткино на раме шестого этажа балансировал малыш. Его все снимали на телефоны, но в 112 никто не позвонил

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    9 комментариев

    Юного «эквилибриста» наблюдали вчера жители Арсенальной улицы в Новом Девяткино. Снимали на видео и подбадривали. Но и только.

    Девяткино online

    Мальчик, судя по видео, которое местная жительница выложила в районную группу накануне, 19 июня, около 23:30, лет 4–5, несмотря на решетки на окнах, стоял в оконной раме шестого этажа. А потом и вовсе спустился на парапет. Снизу за его действиями наблюдали и снимали с десяток человек. Они все ему советовали вернуться обратно в квартиру, что он в итоге и сделал.

    В МЧС области и ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что никакие сообщения о произошедшем к ним не поступали.

    Тем не менее после появления видео полиция проведет проверку и найдет родителей мальчика.

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    Комментарии (8)

    Daster
    Это шок, никто не позвонил…. Особенно первый комент «а смыл звонить все равно не успели бы» смысл не в том успели или нет спасатели, а смысл в Вашей доброте и желании помочь слабейшему попавшему в беду.
    James Cook
    А смысл звонить, не успели бы
    Ярополк
    Судя по решеткам на окнах внутри квартиры на 6 этаже, мальчик непростой.
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