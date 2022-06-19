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    Самолет — за 30 тысяч, «Сапсан» — за 70. Как в ближайшее время добраться из Петербурга в Москву

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    10 комментариев

    Поездка из Петербурга в Москву вечером воскресенья и утром понедельника влетит в копеечку. Прямые билеты стоят десятки тысяч рублей.

    Билет на единственный прямой авиарейс 19 июня стоит больше 27 тысяч рублей. Самый дешевый — 6,5 тысячи, но полет с пересадкой займет 8 часов 40 минут. Утром, в 11:20, можно улететь прямым рейсом за 27 с лишним тысяч, а вечером — за 10.

    Еще хуже обстоят дела с «Сапсанами». За поездки на 5:30, 6:40 и 13:00 придется отдать почти 70 тысяч рублей; в 9 утра можно уехать за 30 тысяч, а вечерние рейсы уже значительно дешевле: 12,8 тысячи.

    Под конец выходных пассажирский трафик между столицами традиционно увеличивается, а также, напомним, в субботу в Петербурге завершился международный экономический форум.

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    Комментарии (10)

    footballer13
    У меня машина семиместная, за 5 носа вполне могу метнуться.
    Фонтанка, где записываться-то?
    kоt-obormot
    Замещаемся же - назло НАТе...
    angel of death
    есть челночные маршрутки, курсирующие между городами...
    было бы желание - а добраться можно хоть автостопом...
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