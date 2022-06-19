    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 12

    5 м/с, ю-з

    750мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd56.71eur59.33
    Похороны контрактникаРазговор с БурбулисомРодители не хотят слияния школОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Daily Mail: ФИФА собирается облегчить правила для транс-женщин

    1222
    5 комментариев

    Международная федерация футбола (ФИФА) собирается облегчить правила участия в соревнованиях для трансгендерных женщин, пишет 19 июня Daily Mail.

    По информации издания, федерация разрабатывает регламент модернизации женского футбола, в котором в состязаниях смогут участвовать спортсмены, идентифицирующие себя как женщин.

    Кроме того, отмечает издание, для трансгендерных спортсменок отменят порог тестостерона. Несмотря на это, специальная комиссия, состоящая из медиков, психологов и специалистов по правам человека, может не допустить до участия в соревнованиях транс-женщину, если она имеет «конкурентное преимущество».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    А13579
    Скоро кентавры в поло играть будут. И всадники не нужны…
    Antibotik
    Всё смешалось кони, люди.
    260567431
    Срамота.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close