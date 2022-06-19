Daily Mail: ФИФА собирается облегчить правила для транс-женщин

Международная федерация футбола (ФИФА) собирается облегчить правила участия в соревнованиях для трансгендерных женщин, пишет 19 июня Daily Mail.
По информации издания, федерация разрабатывает регламент модернизации женского футбола, в котором в состязаниях смогут участвовать спортсмены, идентифицирующие себя как женщин.
Кроме того, отмечает издание, для трансгендерных спортсменок отменят порог тестостерона. Несмотря на это, специальная комиссия, состоящая из медиков, психологов и специалистов по правам человека, может не допустить до участия в соревнованиях транс-женщину, если она имеет «конкурентное преимущество».