Количество венчурных сделок в России за 5 месяцев сократилось на 37%, а их объем вырос на 30%

Количество венчурных сделок на российском рынке сократилось на 37% за январь-май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем сделок вырос на 30%.



Об этом сообщила вице‑президент по инвестициям Softline, руководитель Softline Venture Partners Елена Волотовская, выступая на сессии «Ракета для стартапа: ангельские и венчурные инвестиции» в рамках ПМЭФ-2022. Если посмотреть на объем сделок в абсолютных цифрах, то в I квартале 2022 года он составил $ 616,9 млн, а во II — $ 121 млн. По словам Елены Волотовской, это проседание — временное затишье, связанное с неопределенностью ситуации. Да и в целом, охлаждение венчурного рынка — это мировая тенденция. В будущем в России количество венчурных сделок будет расти, считает она, т.к. много ниш освободилось с уходом западных компаний, и если раньше, чтобы выйти на российский рынок стартапам приходилось конкурировать с глобальными гигантами, то сейчас есть возможность занять какую-то нишу с меньшими усилиями.

