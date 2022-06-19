Количество венчурных сделок в России за 5 месяцев сократилось на 37%, а их объем вырос на 30%

Количество венчурных сделок на российском рынке сократилось на 37% за январь-май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем сделок вырос на 30%.
Об этом сообщила вице‑президент по инвестициям Softline, руководитель Softline Venture Partners Елена Волотовская, выступая на сессии «Ракета для стартапа: ангельские и венчурные инвестиции» в рамках ПМЭФ-2022. Если посмотреть на объем сделок в абсолютных цифрах, то в I квартале 2022 года он составил $ 616,9 млн, а во II — $ 121 млн. По словам Елены Волотовской, это проседание — временное затишье, связанное с неопределенностью ситуации. Да и в целом, охлаждение венчурного рынка — это мировая тенденция. В будущем в России количество венчурных сделок будет расти, считает она, т.к. много ниш освободилось с уходом западных компаний, и если раньше, чтобы выйти на российский рынок стартапам приходилось конкурировать с глобальными гигантами, то сейчас есть возможность занять какую-то нишу с меньшими усилиями.
С ней согласен и Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково». «Здесь возможности будут колоссальные для развития, а денег больше, чем идей, под которые их можно дать», — отметил он. При этом сейчас особенно востребована любая инфраструктура, которая создается в интересах стартапов — будь то технопарк, бизнес-инкубатор или платформа университетского предпринимательства, и «Сколково» как институт. «И все институты развития созданы ради того, чтобы стартапы росли, и наша задача — не конкурировать, а дополнять друг друга, — подчеркнул Сапрыкин. — Так, у «Сколково» сейчас есть партнеры в 22 регионах, и не в каждом есть технопарки. Так что речь не о конкуренции — я хотел бы, чтобы в каждом федеральном округе было по такому проекту как «Сколково»». По его словам, в Китае уже создано до 1000 технопарков, и то каждый год там появляются новые проекты.