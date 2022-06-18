«Я даже с ними забыл, зачем вообще ехал». Петербуржцы теряют голову из-за грибов

Грибы пошли. Петербуржцы уже собирают в лесу и боровики, и подосиновики, и подберёзовики, и даже лисички и опята. Сморчки продолжают носить целыми корзинами. Самые глазастые находят первые ягоды земляники.
Своими успехами 18 июня хвастаются подписчики группы «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
«Ну и конечно же грибы, мои первые в этом году! Да! Я скучал по ним! По этим ярко-оранжевым красавцам! Я даже с ними забыл, зачем вообще ехал», — рассказывают подписчики.
Некоторым даже удаётся найти грибы прямо под окнами в Калининском районе Петербурга.
Краснеющую землянику заметили в Гатчинском районе Ленобласти.