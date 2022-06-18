    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-з

    761мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd56.71eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Каким запомнится ПМЭФ-2022

    Похороны контрактникаИтоги ПМЭФ-2022Куда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Я даже с ними забыл, зачем вообще ехал». Петербуржцы теряют голову из-за грибов

    3766
    2 комментария
    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
    ПоделитьсяПоделиться

    Грибы пошли. Петербуржцы уже собирают в лесу и боровики, и подосиновики, и подберёзовики, и даже лисички и опята. Сморчки продолжают носить целыми корзинами. Самые глазастые находят первые ягоды земляники.

    Своими успехами 18 июня хвастаются подписчики группы «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

    «Ну и конечно же грибы, мои первые в этом году! Да! Я скучал по ним! По этим ярко-оранжевым красавцам! Я даже с ними забыл, зачем вообще ехал», — рассказывают подписчики.

    Некоторым даже удаётся найти грибы прямо под окнами в Калининском районе Петербурга.

    Краснеющую землянику заметили в Гатчинском районе Ленобласти.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    angel of death
    ну и зачем дура с маникюром срывает маленькие невыросшие грибы? =/
    ни себе, ни людям... понарожали...
    Денеб
    Здоровые дядьки и тётки сметают первые робкие ростки грибов......
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close