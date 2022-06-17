3Д-принтеры и инженерные классы в школах: «Алмаз-Антей» подписал соглашение с Петербургом

Концерн «Алмаз-Антей» договорился с правительством Петербурга о том, что предприятие будет поставлять в школы города высокотехнологичное оборудование и продолжит оборудовать специализированные инженерные классы в образовательных учреждениях северной столицы.

На XXV Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников и Губернатор Петербурга Александр Беглов. Северо-Западный региональный центр концентра «Алмаз-Антей» будет взаимодействовать с Комитетом по образованию Петербурга.

Напомним, что Обуховский завод традиционно принимает участие в ряде значимых всероссийских программ, в том числе в Национальном проекте «Образование». Так, в 2020 году на предприятии был создан Центр детского технического творчества и профессиональной ориентации. Создание центра было приурочено к 200-летию Павла Обухова — выдающегося горного инженера, металлурга, основателя первого военно-промышленного предприятия России — Обуховского завода. За полтора года работы Центра количество обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет выросло в два раза и сейчас составляет более 160 человек. Центр оборудован по последнему слову техники и, в том числе, оснащен 3D-принтерами «Гелиос».

Кроме того, специалисты научно-образовательного центра Обуховского завода разработали программу дистанционного обучения для педагогов общего и среднего профессионального образования, что позволяет им получать практические навыки в виртуальной лаборатории.



Предприятие несколько лет занимается популяризацией аддитивных технологий среди учащихся образовательных учреждений. Так, в ряде регионов Обуховским заводом уже внедрен в учебный процесс 3D-принтер «Гелиос-1» с технологией FDM. Это единственный отечественный 3D-принтер, рекомендованный для образовательных и детских учреждений, включенный в реестр товаров Министерства промышленности и торговли, произведенных в Российской Федерации. В настоящее время Обуховский завод поставил более трехсот принтеров «Гелиос-1» школам в различных регионах страны.