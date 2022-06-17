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    ПМЭФ2022

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

    Концерн ВКО «Алмаз — Антей» и «Газпром» займутся обслуживанием импортного трубопроводного оборудования

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    АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» будет развивать отечественные технологии и оборудование для ремонта, технического и сервисного обслуживания импортной трубопроводной арматуры на объектах «Газпрома», а также готовить персонал для этих работ. Соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2022 заключили генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» Ян Новиков и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

    Фото: Предоставлено пресс-службой АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»
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    Отдельно в рамках соглашения уделят внимание обслуживанию некоторых видов трубопроводной арматуры непосредственно на производственных объектах «Газпрома», что поможет сократить сроки работ.

    Ранее Концерн ВКО «Алмаз — Антей» и ПАО «Газпром» подписали дорожную карту до 2025 года. Договоренность предусматривает импортозамещение высокотехнологичного оборудования и материалов для морской добычи углеводородов, переработки газа и производства сжиженного природного газа.

    Фото: Предоставлено пресс-службой АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»

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