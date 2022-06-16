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    Журналист из Дальнегорска рассказал, что после шутки про мэра тот пришел к нему с повесткой

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    3 комментария

    Неожиданное продолжение получил безобидный пост журналиста из Дальнегорска (Приморский край) о неловкой оговорке местного мэра Александра Теребилова.

    Все началось с того, что чиновник 12 июня во время своей поздравительной речи на концерте в честь Дня России со сцены не смог выговорить слово «денацификация», когда рассказывал зрителям о спецоперации на Украине. Это, как пишут СМИ, заметил местный корреспондент Даниил Куликов и 14 июня выложил видео в телеграм-канале с подписью: «Очень люблю послушать поздравления главы, иногда самое смешное остаётся за кадром».

    Уже на следующий день, 15 июня, Куликов написал, что Теребилов пришел к нему в офис вместе с военкомом, чтобы вручить повестку на военные сборы. Найти журналиста им не удалось, так как он сейчас в отпуске, о чем чиновнику сообщили его коллеги. «Александра Михайловича видимо такой ответ не устроил и он решил лично убедиться в моем отсутствии, просмотрев все кабинеты. Причём делал это с включённой камерой на телефоне. Слава Богу дело не дошло до проверки шкафов и пространства под столами», — пишет Куликов.

    На произошедшее уже обратили внимание и в Госдуме. Депутат Александр Хинштейн возмутился действиями градоначальника.

    «Совершенно неадекватная реакция мэра Дальнегорска, обидевшегося на журналиста. Едва ли в городе так успешно решены все вопросы местного значения, что у мэра есть время на подработку военкомом. Сводить счёты с журналистами — самое последнее дело. Они — зеркало, которое позволяет увидеть свои ошибки и провести над ними работу. Что я и настоятельно рекомендую сделать гражданину Теребилову», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

    В июне 2021 года дальневосточные СМИ сообщали о сгоревшем автомобиле Даниила Куликова (его называли главным редактором дальнегорской ТРК «Даль-ТВ»). Мужчина связывал этот инцидент со своей профессиональной деятельностью. А в 2018 году о нем писали как о редакторе аккаунтов администрации Дальнегорска.

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    Комментарии (3)

    MidNightWoodpecker
    Оказывается в Дальнегорске есть свой собственный Кличко!
    Две монеты
    А отправлять людей на военные сборы в качестве наказания - это типа нормально? В моём родном городе так отправляли: зимой в чём было отвезли на военно-транспортном самолетё в Мурманск, оттуда на машине в окопы где оставили на ночь без еды, воды и обогрева. Наутро у нескольких были обморожения ладоней и ступней, у многих температура. Без медицинской помощи погрузили в тот же самолёт, вернули на родной аэродром где объявили что "свободны". А все возникшие проблемы со здоровьем объяснили "тяготами военной службы". МинОбороны ответственности не несёт и компенсировать ничего никому не собирается.
    Инкогнито2021
    Ущербный мэр, ничего нового!! Наш бакинец вообще убегает с заседания.
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