Журналист из Дальнегорска рассказал, что после шутки про мэра тот пришел к нему с повесткой

Неожиданное продолжение получил безобидный пост журналиста из Дальнегорска (Приморский край) о неловкой оговорке местного мэра Александра Теребилова.

Все началось с того, что чиновник 12 июня во время своей поздравительной речи на концерте в честь Дня России со сцены не смог выговорить слово «денацификация», когда рассказывал зрителям о спецоперации на Украине. Это, как пишут СМИ, заметил местный корреспондент Даниил Куликов и 14 июня выложил видео в телеграм-канале с подписью: «Очень люблю послушать поздравления главы, иногда самое смешное остаётся за кадром».



Уже на следующий день, 15 июня, Куликов написал, что Теребилов пришел к нему в офис вместе с военкомом, чтобы вручить повестку на военные сборы. Найти журналиста им не удалось, так как он сейчас в отпуске, о чем чиновнику сообщили его коллеги. «Александра Михайловича видимо такой ответ не устроил и он решил лично убедиться в моем отсутствии, просмотрев все кабинеты. Причём делал это с включённой камерой на телефоне. Слава Богу дело не дошло до проверки шкафов и пространства под столами», — пишет Куликов.



На произошедшее уже обратили внимание и в Госдуме. Депутат Александр Хинштейн возмутился действиями градоначальника.

«Совершенно неадекватная реакция мэра Дальнегорска, обидевшегося на журналиста. Едва ли в городе так успешно решены все вопросы местного значения, что у мэра есть время на подработку военкомом. Сводить счёты с журналистами — самое последнее дело. Они — зеркало, которое позволяет увидеть свои ошибки и провести над ними работу. Что я и настоятельно рекомендую сделать гражданину Теребилову», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

