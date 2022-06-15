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    Янковский и Бортич сыграют в сериале о серийном маньяке Головкине

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    3 комментария

    В Москве начались съемки сериала «Фишер». В его основу легла реальная история маньяка Головкина, который орудовал в СССР в 1980–1990-х годах. О старте съемок сообщили «Фонтанке» в пресс-службе онлайн-сервиса more.tv 15 мая.

    «1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и совсем молодая следователь Наталья Добровольская (Александра Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией», — рассказывает синопсис сериала.

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    В сериале также снимаются Сергей Гилев, Анна Снаткина и Ольга Озоллопиня. Среди продюсеров сериала — Фёдор Бондарчук и Жора Крыжовников. Режиссеры проекта — Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

    Работая над сценарием, создатели сериала вдохновлялись мрачными триллерами «Настоящий детектив», «Охотник за разумом», «Оно». В основе сценария — реальное расследование жутких убийств мальчиков в окрестностях Москвы в конце 80-х — начале 90-х годов. Жертвами серийного маньяка стали 11 подростков. Маньяк Сергей Головкин, действующий под псевдонимом Фишер, был одним из последних осужденных, расстрелянных в СССР за свои преступления.

    Премьера 8-серийного сериала «Фишер» состоится в 2022 году эксклюзивно на more.tv.

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    Комментарии (3)

    Juli777
    Бортич же погибла в сериале "Игры на выживание".
    Шучу) Очень хороший сериал
    McGillavry
    А способен ли наш кинематограф снимать нормальное кино, а не ментоуголовное?
    Ганс-Дитрих Геншер
    бортич - следак) дно снова пробито))
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